Моргенштерн представит клип на песню «Cadillac» на выпускном «ВКонтакте»

Рэпер Моргенштерн представит музыкальное видео на песню «Cadillac» во время «Основного выпускного», организованного «ВКонтакте». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе соцсети.

Видео для рэпера было снято при помощи нового сервиса «ВКонтакте» — «Клипов». В съемках приняли участие пользователи соцсети, которые сняли креативные видео в рамках челленджа #выпускнойCadillac.

Помимо Моргенштерна, в концерте примут участие Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, Niletto, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Они поздравят выпускников с окончанием школы.

Также в трансляции будут поздравления и от других знаменитостей: Андрея Кончаловского, Тины Канделаки, Германа Грефа, Тимура Бекмамбетова, Клавы Коки, Елены Летучей, Эвелины Хромченко, Маргариты Мамун и Сергея Кравцова.

Соцсеть проведет онлайн-выпускной 27 июня. Концерт будут вести Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся. Посмотреть трансляцию можно будет в сообществе «Официальные страницы» c 17.30 или на телеканале «Муз-ТВ».