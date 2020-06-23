«ВКонтакте» запустила челленджи от Моргенштерна и Басты в преддверии выпускных

«ВКонтакте» объявила о челленджах от Моргенштерна и Басты к школьным выпускным. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Блогер и музыкант Моргенштерн запустил челлендж #выпускнойCadillac. Он предложил снимать любые клипы под его новую песню «Cadillac» и не сдерживать фантазии: победителю, набравшему больше всего лайков и понравившемуся самому артисту, тот вручит подарок (что за подарок, Моргенштерн не уточнил).