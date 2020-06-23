«ВКонтакте» запустила челленджи от Моргенштерна и Басты в преддверии выпускных

«ВКонтакте» объявила о челленджах от Моргенштерна и Басты к школьным выпускным. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Блогер и музыкант Моргенштерн запустил челлендж #выпускнойCadillac. Он предложил снимать любые клипы под его новую песню «Cadillac» и не сдерживать фантазии: победителю, набравшему больше всего лайков и понравившемуся самому артисту, тот вручит подарок (что за подарок, Моргенштерн не уточнил).
В другом челлендже выпускникам предстоит показать, в каком наряде они планируют отмечать праздник. Для этого нужно снять клип под песню HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол».
Рэпер и хедлайнер онлайн-концерта «Основной выпускной» Баста тоже запустил свою акцию — под трек «Медлячок». Участники челленджа должны будут изобразить выпускной танец, в котором вместо партнера — то, что есть дома, например, кот, аттестат или плюшевый мишка.
Самые качественные и креативные видео отберет команда «ВКонтакте». Их авторы получат призы: айфон, айпад, эйрподс, умную колонку «Капсула». Итоги будут подведены не позднее 1 июля в сообществе «Клипы ВКонтакте».
Ранее стало известно, что соцсеть проведет онлайн-выпускной, в котором примут участие известные музыканты, среди которых Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, Niletto, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Концерт будут вести Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.