Баста, Zivert и Тима Белорусских: «ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной, сообщили в пресс-службе соцсети. В нем примут участие известные музыканты, среди которых Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, Niletto, Jony, HammAli & Navai и Ramil’.

Концерт будут вести Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся. Во время праздника «ВКонтакте» разыграет призы: айфон, эйрподс, айпад, умную колонку «Капсула» и другие.

Онлайн-выпускной пройдет 27 июня, он начнется в 18.00. Трансляцию можно будет посмотреть в сообществе «Официальные страницы» в «ВКонтакте», а также на телеканале Муз-ТВ с 19.00.

«В этом году многие не смогут отметить окончание школы так, как хотели бы. Поэтому мы решили устроить альтернативный праздник — не менее запоминающийся, чем те, которые могли бы пройти офлайн. На «Основной выпускной» мы пригласили артистов, которых, судя по чарту музыки в «ВКонтакте», особенно любят подростки. Надеемся, наш подарок обрадует выпускников — и немного сгладит отсутствие офлайн-праздника», — сказал заместитель CEO по стратегии и развитию «ВКонтакте» Александр Круглов.

Накануне праздника музыканты-участники проведут конкурсы в своих сообществах, победители смогут пообщаться с кумирами лично по видеосвязи. Кроме того, поговорить можно будет и с ведущими мероприятия — они случайным образом будут выбирать пользователя среди комментаторов шоу.

С 15 по 21 мая «ВКонтакте» провел онлайн-фестиваль VK Fest. За неделю он собрал 280 млн просмотров. Трансляции смотрели зрители по всему миру: 41 млн человек из 203 стран, включая Северную Корею.