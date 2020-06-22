Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Среди стран по числу зараженных лидируют США (2,29 млн заболевших), Бразилия (1,08 млн заболевших), Россию (591 тыс. заболевших), Индия (425 тыс. заболевших) и Великобритания (307 тыс. заболевших).

Отметка в 7 млн инфицированных была достигнута 8 июня, отметка в 8 млн — 16 июня.

По данным оперштаба по ситуации с коронавирусом на утро 22 июня, общее число заболевших в России достигло 592 280 человек. За последние сутки было зарегистрировано 7600 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах. Уже неделю в стране ежедневно фиксируют менее 8 тыс. новых случаев.

Недавно ВОЗ предупредила о начале самой опасной фазы распространения заболевания. Она обусловлена отменой по всему миру ограничительных мер, принятых для сдерживания пандемии.