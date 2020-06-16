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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Сегодня в 9:36

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Среди стран-лидеров по числу зараженных исследователи называют США (2,1 млн заболевших), Бразилию (888 тыс. заболевших), Россию (536 тыс. заболевших), Индию (343 тыс. заболевших) и Великобританию (298 тыс. заболевших).

Отметка в 7 млн заболевших была достигнута 8 июня.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 июня, общее число заболевших в России достигло 537 210 человек. За последние сутки было зарегистрировано 8246 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах. 14 июня прирост составил 8835 человек.

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