ВОЗ предупредила о начале самой опасной фазы распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что из‑за отмены по всему миру ограничительных мер, принятых для сдерживания пандемии коронавируса, он перешел в новую, самую опасную фазу распространения, сообщает «Интерфакс».

«Вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы. Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Только за четверг организация получила данные о более чем 150 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, при этом всего за одну неделю в мире зарегистрировали 1 млн новых пациентов с COVID-19 — пока что это (анти)рекорд. Половина всех случаев приходится на Южную и Северную Америку, хотя в южной части Азии и на Ближнем Востоке вирус также стремительно продолжает распространяться.

Лидер по числу заражений — США, там выявлены более 2,2 млн заболевших, на втором месте — Бразилия, которая накануне преодолела порог в 1 млн пациентов с COVID-19. Россия находится на третьем месте с 576 тыс. случаев заражения коронавирусом.