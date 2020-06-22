Кирилл Серебренников получил премию французских театральных критиков за лучший иностранный спектакль

Российский режиссер Кирилл Серебренников получил премию от Союза театральных критиков Франции. Его постановку «Outside» признали лучшим иностранным спектаклем, пишет Sceneweb.

Как уточняет «Коммерсант», Серебренников руководил постановкой, находясь под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Спектакль представили год назад в программе Авиньонского театрального фестиваля. Он посвящен китайскому поэту и фотографу Жэнь Хану.

22 июня возобновились прения по делу «Седьмой студии». Гособвинение попросило для Серебренникова 6 лет колонии и штраф в 800 тыс. рублей. Остальным членам дела прокуратура просит назначить сроки от 4 до 6 лет.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. Его фигурантами стали Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело. Не так давно была проведена третья экспертиза по делу, она подтвердила хищения (предыдущая экспертиза факт растраты опровергла). Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» к ее результатам.