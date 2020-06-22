В Москве задержали участников пикета против приговоров по делу «Сети»*

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке задержали участников акции против приговоров по делу «Сети»* и фальсификации уголовного дела против Петра Верзилова. Об этом сообщил «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидцев задержаний.

Был задержан, по данным «Новой газеты», 21 человек, принявший участие в серии одиночных пикетов. Помимо участников полиция задержала журналиста издания Sota.Vision Даниила Афонина, у него забрали оборудование. Позднее он был отпущен.

В Петербурге сегодня также были задержания. После вынесения приговора по делу «Сети» полиция увезла в ОВД более 20 человек.

22 июня суд в Петербурге приговорил фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 годам колонии соответственно. Они были признаны виновными по части 2 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества). Филинков настаивает на своей невиновности и утверждает, что сотрудники ФСБ пытали его. Бояршинов признал вину, однако известно, что его избивали в изоляторе. Следственный комитет проигнорировал эту информацию.

В феврале семеро фигурантов дела из Пензы получили сроки от 6 до 18 лет колонии. Чтобы больше узнать о деле «Сети», можно посмотреть фильм Евгения и Екатерины Малышевых «Как не стать террористом» (мы публиковали его пересказ) и прочитать наши материалы (мы собрали их все здесь).

*«Сеть» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.