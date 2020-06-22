Дело «Сети»* — одно из самых резонансных в России последних пяти лет. Здесь мы собрали главные материалы по теме: рассказы о пытках, истории обвиняемых и их родных, протесты деятелей культуры.
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Журналисты выпустили фильм про дело «Сети»*. Что мы из него узнали?
Заявление
Заявление поэтов по делу «Сети»*
Заявление
Заявление музыкантов по делу «Сети»*
Протесты
«Хватит заниматься беспределом»: как книготорговцы протестуют против дела «Сети»*
*«Сеть» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.