«Поразительно, что есть люди, которые пытаются оправдывать»: соцсети реагируют на аварию с Ефремовым

Вчера, 8 июня, актер Михаил Ефремов попал в ДТП в районе Смоленской площади. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель фургона Сергей Захаров. Его экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он позже скончался.

Актера задержали и отправили на медицинское освидетельствование, а после отпустили под подписку о невыезде. Это произошло до того, как стало известно о смерти Захарова.

В отношении Ефремова возбуждено дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ему грозит тюремный срок до семи лет. Так как водитель другого автомобиля погиб, дело переквалифицировали на часть 3 той же статьи. Теперь актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Вадим Яловицкий сообщил РИА Новости, что Ефремов признал вину. Однако позже опроверг эту информацию в комментарии телеканалу «360°».

В твиттере и фейсбуке начали активно обсуждать произошедшее. Большинство пишет о том, что у актера давно проблемы с алкоголем и что он должен понести справедливое наказание, несмотря на свои заслуги.