В Москве появились контейнеры для медицинских масок и перчаток

В Москве установили специальные контейнеры для раздельного сбора использованных медицинских масок и перчаток. Контейнеры появились на некоторых остановках, железнодорожных станциях и станциях метро, у некоторых супермаркетов, сообщает телеграм-канал «Земной шар».
Уточняется, что контейнеры производит и устанавливает компания «ТоргКомс-Групп» вместе с ассоциацией «Чистая страна».
В Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Снятие остальных ограничений разделили на три этапа, однако даже после отмены карантина жители Москвы будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах.