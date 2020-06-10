В Москве появились контейнеры для медицинских масок и перчаток

В Москве установили специальные контейнеры для раздельного сбора использованных медицинских масок и перчаток. Контейнеры появились на некоторых остановках, железнодорожных станциях и станциях метро, у некоторых супермаркетов, сообщает телеграм-канал «Земной шар».

Уточняется, что контейнеры производит и устанавливает компания «ТоргКомс-Групп» вместе с ассоциацией «Чистая страна».