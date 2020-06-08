Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Об этом заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков и подтвердил мэр города Сергей Собянин.

С 16 июня откроют летние веранды кафе, ресторанов и других заведений, с 23 июня — фитнес-клубы, разрешат пользоваться детскими площадками. Подробно о том, что и когда отроется, читайте здесь.

Сегодня правительство разрешило въезд в страну и выезд из нее, но пока с ограничениями. Россияне смогут уехать в случае, если им необходимо ухаживать за родственниками, а также на работу или учебу. Иностранцы могут приехать в Россию только для ухода за родственниками или на лечение.

Накануне стало известно, что Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами, включая страны Евросоюза, Китай и Южную Корею, с 15 июля. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к открытию туристического сезона.

За прошедшие сутки в России выявили 8985 случаев коронавируса, всего в стране уже 476 658 заразившихся.