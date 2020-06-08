В Москве снимут ограничения в три этапа. Главное о том, что и когда откроется

С завтрашнего дня, 9 июня, в Москве отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Снятие вообще всех ограничений разделили на три этапа.

На первом этапе возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а также ветеринарные клиники, фотоателье и другие организации. На втором этапе, который начнется с 16 июня, откроются летние веранды кафе, баров, ресторанов и других заведений общественного питания, библиотеки по предварительной записи и музеи, в которых число одновременных посетителей будет ограничено.

На третьем этапе, с 23 июня, — детские и спортивные площадки, фитнес-клубы, бассейны, спа и массажные салоны, бани и сауны. Заработают в нормальном режиме предприятия общественного питания. Однако все они должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.