В Москве снимут ограничения в три этапа. Главное о том, что и когда откроется

С завтрашнего дня, 9 июня, в Москве отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Снятие вообще всех ограничений разделили на три этапа.
На первом этапе возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а также ветеринарные клиники, фотоателье и другие организации. На втором этапе, который начнется с 16 июня, откроются летние веранды кафе, баров, ресторанов и других заведений общественного питания, библиотеки по предварительной записи и музеи, в которых число одновременных посетителей будет ограничено.
На третьем этапе, с 23 июня, — детские и спортивные площадки, фитнес-клубы, бассейны, спа и массажные салоны, бани и сауны. Заработают в нормальном режиме предприятия общественного питания. Однако все они должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. «Не будем забывать и о том, что хоть вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии.
Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — написал Сергей Собянин.
Сегодня правительство разрешило въезд в страну и выезд из нее, но пока с ограничениями. Россияне смогут уехать в случае, если им необходимо ухаживать за родственниками, а также на работу или учебу. Иностранцы могут приехать в Россию только для ухода за родственниками или на лечение.
Накануне стало известно, что Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами, включая страны Евросоюза, Китай и Южную Корею, с 15 июля. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к открытию туристического сезона.
За прошедшие сутки в России выявили 8985 случаев коронавируса, всего в стране уже 476 658 заразившихся.