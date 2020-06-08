Москвичи должны будут носить маски и перчатки даже после отмены карантина

Жители Москвы должны будут носить маски и перчатки в общественных местах, несмотря на отмену режима самоизоляции, сообщает мэрия Москвы.

Маски и перчатки остаются обязательными при посещении общественных мест в помещениях, а также при поездках в общественном транспорте и такси. Кроме того, москвичи обязаны носить маски во время прогулок по улице.

«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии», — заявил в своем блоге Сергей Собянин.

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Подробнее о том, какие организации когда откроются, можно прочитать здесь.

8 июня правительство разрешило въезд в страну и выезд из нее, но пока с ограничениями. Россияне смогут уехать в случае, если им необходимо ухаживать за родственниками, а также на работу или учебу. Иностранцам получится приехать в Россию только для ухода за родственниками или на лечение.

Накануне стало известно, что Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами, включая страны Евросоюза, Китай и Южную Корею, с 15 июля. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к открытию туристического сезона.