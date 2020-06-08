Семья Принса выпустила посмертный клип на его песню «Baltimore»

Семья и другие распорядители имуществом певца Принса — The Prince Estate — выпустили посмертный клип на его песню «Baltimore», посвященную беспорядкам в городе Балтиморе в 2015 году.

Весной 2015 года афроамериканец Фредди Грей скончался от травм, которые ему нанесли полицейские при задержании. После этого жители города вышли на мирный протест, который перерос в столкновения с полицией. В песне Принса также упоминается Майкл Браун, которого полицейские застрелили в городе Фергусон в 2014 году — тогда все тоже закончилось беспорядками.

«Система сломана. Нам нужны молодые ребята, чтобы починить ее. Нам нужны новые идеи, новая жизнь…» — считал сам Принс.