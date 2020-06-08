Семья Принса выпустила посмертный клип на его песню «Baltimore»

Семья и другие распорядители имуществом певца Принса — The Prince Estate — выпустили посмертный клип на его песню «Baltimore», посвященную беспорядкам в городе Балтиморе в 2015 году.
Весной 2015 года афроамериканец Фредди Грей скончался от травм, которые ему нанесли полицейские при задержании. После этого жители города вышли на мирный протест, который перерос в столкновения с полицией. В песне Принса также упоминается Майкл Браун, которого полицейские застрелили в городе Фергусон в 2014 году — тогда все тоже закончилось беспорядками.
«Система сломана. Нам нужны молодые ребята, чтобы починить ее. Нам нужны новые идеи, новая жизнь…» — считал сам Принс.
В США в разгаре новые протесты и беспорядки — они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.
Принс скончался в апреле 2016 года. Певца обнаружили мертвым в его легендарном особняке в Пейсли-Парке, который позже превратили в музей (и это не единственный музей имени Принса). Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стал мощный опиат фентанил. «Афиша Daily» писала о вкладе Принса в музыку, рассказывала, какие альбомы стоит переслушать, а в этом апреле опубликовала отрывок из автобиографии певца «The Beautiful Ones».