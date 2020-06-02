«Не наше решение»: уличный художник переосмыслил рекламу поправок к Конституции

Екатеринбургский уличный художник Тима Радя опубликовал видео своей новой акции, которой он по-своему интерпретирует грядущее голосование по поправкам к Конституции России. «Вношу поправки», — так он описал смысл акции.
Тима Радя добрался до огромного рекламного баннера со слоганом из трех строк «Наша страна, наша конституция, наше решение!» и подставил к ним трафарет с тремя частицами «не», тем самым полностью изменив смысл послания.
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Этот день объявлен выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались такие, которые некоторые россияне посчитали спорными, например обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.