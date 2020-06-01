Собянин оправдал голосование во время пандемии будущими вызовами

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что голосование по поправкам в Конституцию нужно провести 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса и проблемы с экономикой. Об этом градоначальник написал в личном блоге.

«Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», — заявил Собянин.

По его мнению, пандемия выявила в России проблемы с организацией медицины, науки и в региональном управлении, но это не самое страшное, что может случиться «в нашем беспокойном и нестабильном мире».

«Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной», — считает мэр.

Президент России Владимир Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Этот день сделают выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи.