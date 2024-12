19 лучших музыкальных клипов 2024 года: от Мэйби Бэйби до Дрейка и не только

Стиль нельзя скопировать, но можно украсть — главное делать это понаглее. Биф Мэйби Бэйби против Мии Бойки и Инстасамки — смешно даже читать эту фразу после Кендрика и Дрейка, да? Но как тогда объяснить тот факт, что именно этот биф подарил нам более стильный клип, чем весь американо-канадский конфликт? «Hit Em Up» — покадровый ремейк видео на самый известный дисс в исполнении Тупака, только адаптированного на русский, как это бывает у этой артистки, так далеко за гранью кринжа, что становится круто (чтобы заменить «Westside where we ride» на «Эта детка представляет Беларусь», нужен свэг). С точки зрения визуала работа даже более актуальна в 2024 году, чем в 1996-м: в эпоху умершего MTV выяснилось, что даже проходной клип, снятый в студии с телевизионными бюджетами, костюмами и подтанцовкой, выглядит как роскошное красочное развлечение на фоне бежево-икеевских уличных видео Кендрика с бюджетами ютубовскими. Думайте.

Эра ютубовских бюджетов довела даже самую большую звезду на планете The Weeknd до душных студийных клипов, снятых на телефон (см. рекламную интеграцию с Apple «Dancing In The Flames»), и прочих как бы артовых как бы экспериментов (см. его же трэш-хоррор-видео «São Paulo»). Увы, это убило весь жанр лоуфайных и самоироничных клипов, ведь теперь волей-неволей за ними видишь артиста, пытающегося, не подав виду, затянуть пояса. В то же время редкому, одну из сотни артистов лоуфай все еще к лицу. Жанр видео на фолк-балладу Эдриенн Ленкер «Fool» не описать иначе, как «дачный вестерн» — с танцами в шляпах на фоне дровницы, ряжеными собаками и костровой романтикой. Как ни странно, этот несвязный видеоряд делает балладу еще более завораживающей — заметно, что режиссер (брат певицы) старательно достигал эффекта температурного сна, а не просто экономил.