13 ютуберов, пробившихся в Голливуд: от автора «Skibidi Toilet» до режиссеров A24 и Disney

Новость о том, что машинимаРаспространенная в интернете компьютерная анимация, созданная при помощи существующих видеоигр и игровых движков.-сериал грузинского аниматора российского происхождения Алексея Герасимова превратит в голливудский блокбастер сам Майкл Бэй, взорвала интернет, но по не совсем справедливым причинам. Во-первых, кому‑то могло показаться, что «Скибиди-туалеты» — всего лишь мем для самых юных юзеров нижнего интернета, а между тем за 76 эпизодов (разделенных автором на 24 сезона) сериал разросся до полноценного фантастического боевика с клиффхенгерами, твистами и богатой мифологией. Во-вторых, Майкл Бэй подключился к проекту вовсе не с бухты-барахты . По словам продюсера Адама Гудмана, который изначально рассказал эту новость в подкасте, он и Бэй общаются с Герасимовым уже около года, и Герасимов — «настоящий ученый кинематографа», рядом с которым эти продюсеры — ученики. Тем не менее Бэй дает 26-летнему режиссеру советы насчет того, куда может двигаться глобальная история в веб-сериале. Гудман говорит: «БумЮтуб-канал Герасимова называется DaFuq?!Boom!, и Адам Гудман обращается к нему не по имени, а просто Бум. создает кадры, от которых у Майкла кружится голова. Они отлично сотрудничают».