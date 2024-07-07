12 лучших аниме-сериалов первой половины 2024 года

12. «Консьерж Покемонов»
«Pokémon Concierge»
Маленькое чудо, появившееся на «Нетфликсе» под бой курантов в конце 2023 года: мини-сериал про покемонов с самой кавайной кукольной анимацией в мире. Сюжет пустяковый: новая работница санатория на красивом курортном островке учится делать так, чтобы и люди, и покемоны чувствовали себя предельно балдежно. Ей удается помочь и псайдаку с хроническими мигренями, и одному очень депрессивному пикачу, а значит, она поможет и вам. Это идущее в сумме час с мелочью аниме имеет гарантированный терапевтический эффект. Н.Л.
11. «Медуза не умеет плавать в ночи»
«Yoru no kurage wa oyogenai»
В детстве Махиру обожала рисовать. По мотивам ее яркого рисунка медузы даже создали мурал, но после насмешек знакомых Махиру начала стесняться и забросила увлечение. Теперь она уже старшеклассница, не очень понимающая, чем будет заниматься после окончания школы. Все меняется, когда героиня знакомится с талантливой певицей Кано, которая оказывается поклонницей того самого мурала с медузой. Вместе девушки решают создать проект в соцсетях: Кано будет писать песни и исполнять их, а Махиру — рисовать иллюстрации для песен и роликов. Так появляется творческая группа Jelee, к которой вскоре присоединяются известная v-tuberОт английского Virtual YouTuber — то есть создатель видеороликов, скрывающий свою внешность за виртуальным аватаром. Рюгасаки Нокс и начинающая пианистка Кимура-тян.
Этот сериал о поддержке, которая нужна каждому, а во время взросления — особенно. Чтобы взять с собой во взрослую жизнь все самое лучшее из детства и перестать стесняться себя, рядом нужны люди, которые принимают и понимают нас. Главное — любить свое дело, тогда однажды сам станешь для кого‑нибудь опорой и вдохновением. Ю.Т.
10. «Ветролом»
«Wind Breaker»
Сакура только-только переехал в новый город и поступил в местную старшую школу «Ветерок». Учеба его мало интересует, а вот разборки уличных банд — очень, тем более что у «Ветерка» сильная группировка. Стать ее частью Сакуру обязывает форма, но есть у героя и личная цель: показать, что он самый сильный боец-одиночка в округе.
«Слово пацана», но только в Японии и цивильнее — так можно описать «Ветролом». Асоциальный главный герой знакомится с миром посредством кулаков и выясняет, что не все решается насилием, а друзья, вообще-то, нужны и важны. Все это — с кучей боевых сцен и сочащимся прямо с экрана тестостероном. Обманываться пацанскостью при этом не стоит: лихой сюжет построен так, что психологические интриги в какой‑то момент отодвигают драки на второй план. Д.Т.
9. «Любовь с кончиков пальцев»
«Yubisaki to Renren»
Неслышащая студентка Юки общается с окружающими с помощью смартфона или читая по губам. Однажды в электричке ей помогает студент-полиглот Ицуоми, который, оказывается, учится в том же университете, что и героиня. Юки и Ицуоми влюбляются друг в друга и начинают встречаться.
Создатели «Любви с кончиков пальцев» явно поставили себе задачу создать теплую историю о первой любви, где будет отсутствовать драма и какой‑либо надрыв. Несмотря на то что персонажи совершенно разные, они искренне стремятся понять друг друга. Все возникающие проблемы и непонимание эти двое решают спокойно, стараются быть внимательными и постепенно выстраивают доверительные отношения. Вишенка на торте — чарующе неторопливый темп повествования и нежный стиль рисунков. Ю.Т.
8. «Магия и мускулы», 2-й сезон
«Mashle: Shinkakusha Kouho Senbatsu Shiken-hen»
Первый сезон боевика «Магия и мускулы» сводился всего лишь к (искрометной) пародии на «Гарри Поттера». Поэтому продолжению с подзаголовком «Экзамен на вестника Бога» пришлось сильнее напрячь бицепсы. Из эпизода в эпизод главный герой — магл Мэш Бёрндед — все еще вопреки логике предстает воплощением абсолютной физической силы. Интрига закручивается, когда над этой сюжетной константой нависает тень сомнения.
Главная заслуга второго сезона — в новой игре с образами. Мэш воплощает в себе ницшеанского сверхчеловека, и даже если бы философ не согласился с подобной трактовкой, то ему бы хорошенько намяли бока. Однако, несмотря на ненависть и презрение со стороны социума, юноша ухитряется перевоспитывать окружающих отнюдь не титульными мускулами, а с помощью эмпатии. И, конечно, профитролей. М.Б.
7. «Выходной господина Злодея»
«Kyûjitsu no Warumono-san»
Когда всю неделю горбатишься на Лигу зла, мечтающую завоевать Землю, уикенд хочется провести максимально спокойно. Поэтому на выходные Генерал откладывает рабочие дела куда подальше и то наблюдает за пандами в зоопарке, то дегустирует новые вкусы мороженого в супермаркете, то просто бродит по городу в темном тренче.
Интрига борьбы за судьбу человечества раскрыта не будет, ведь внимание авторов этого аниме про рутину повседневности переключено на безмятежный злодейский досуг. Что может быть забавнее, чем наблюдение за тем, как базовыми делами вроде шопинга, стирки или похода в кофейню занимается буквальное порождение зла? Eсли вы давно искали вдохновение для того, чтобы привести в порядок баланс между работой и личной жизнью, — это оно. Д.Т.
6. «Лагерь на свежем воздухе», 3-й сезон
«Yuru Camp»
Школьный клуб активного отдыха не думает останавливаться. На очереди как веселые поделки из подручных средств, так и новые походы: напоминим, что в прошлом сезоне девочки познакомились с Аяно Токи, живущей в другой префектуре. Впереди у них первая полноценная совместная вылазка — на реку Оои.
Жанр иясикейОт японского «лечебный», то есть жанр о целебной магии повседневной жизни. Не путать с жанром исекай («другой мир»)., к которому относится «Лагерь», не предрасположен к каким‑то смелым экспериментам, поэтому от нового сезона не стоит ожидать чего‑то, чего не было в первых двух. Это все еще спокойное аниме, позволяющее отвлечься от рабочих будней и жизненных тревог. Главное опасение поклонников сериала накануне премьеры было связано со сменой студии: если предыдущие сезоны снимала C-Station, то за третий отвечала 8bit. Справилась она скорее удачно: все девочки остались столь же очаровательны, фирменные закадровые пояснялки тоже на месте, а вопросы могут вызвать разве что некоторые фоны, которые слишком похожи на обработанные фотографии. С.С.
5. «Монолог фармацевта»
«Kusuriya no hitorigoto»
История травницы с кошачьим именем МаомаоПо-китайски «мао» значит «кошка». Действие аниме происходит в вымышленной стране, напоминающей средневековый Китай., против воли оказавшейся придворной дамой во дворце императора, рассказывается в форме процедурала. Каждая серия — очередной детективный кейс, позволяющий с новой стороны раскрыть талант гениальной, хоть и юной, врачевательницы.
Уникальность «Монолога фармацевта» — в отточенности каждого художественного элемента. Костюмы и пейзажи — только самых ярких цветов. Саундтреки — только такие, которые раскрываются при каждом прослушивании. Если в кадре оказываются шейдеры трехмерной графики, то и те самые блестящие. Плюс магическая работа актеров-сэйю: есть нечто мистическое в подходе японцев к озвучиванию, но даже среди коллег Аой ЮкиСэйю и певица, лауреатка премии Seiyu Awards (2012). Озвучивала Маомао в «Монологе фармацевта», а также Мадоку из «Девочки-волшебницы Мадоки», Люси из «Киберпанка: Бегущих по краю» и Диану из «Семи смертных грехов» настоящая волшебница. К концу сезона выходит, что «Монолог фармацевта» — не сумма слагаемых успеха, а нечто более эфемерное и завлекающее. М.Б.
4. «Мертвые-мертвые демоны»
«Dead Dead Demons Dededede Destruction»
Что происходит, когда начинается война? Всегда одно и то же, даже если это «война» против НЛО, зависшего в небе над городом на долгие годы. Горожанам приходится переживать стадии принятия. Вот и самые умненькие токийские школьницы Кадодэ и Оран проходят через отрицание (травматические события из начала вторжения стерты из памяти), гнев (школьницы любят поорать, что во всем виноват капитализм и милитаризм), торг («А может, вторжение все изменит к лучшему?»), депрессию (ведь вместо поступления в вуз можно просто отдаться школьному учителю, как будто мир уже закончился) и смирение (в конце концов ничего не остается, кроме как думать о все том же поступлении). НЛО никуда улетать и не думает, поэтому в ожидании кульминации приходится переживать эти стадии по второму, третьему, сотому кругу.
«Мертвые-мертвые демоны» — экранизация одноименного комикса от культового автора Инио Асано, которого не описать иначе как психологического романиста-постмодерниста в теле мангаки. До этого по его произведениям снимались только игровые фильмы, так что «Демоны», как ни удивительно, его первое аниме. И одновременно чуть ли не первая работа малоизвестной студии Production +h. Судя по стартовым сериям, экранизация удалась: нашлось даже место авторским дизайнерским изыскам (похожие на картофелины с лицами взрослые, летающие наушники и кубик Рубика в качестве НЛО). Каждая из линий даже второстепенных героев у Асано, как и у всякого большого романиста, настолько живая и убедительная, что никакими сокращениями и структурными перестановками накал страстей не сбить. Н.Л.
3. «Кайдзю № 8»
«Kaiju No. 8»
Земля регулярно подвергается нападениям кайдзюГигантских монстров. — особенно достается Японии. К счастью, там сформированы специальные Силы обороныНе путать с реально существующими Силами самообороны Японии. Название анти-кайдзю-войск из этого аниме и современных японских вооруженных сил пишутся с помощью разных иероглифов., оружие и броня которых разработаны с учетом биоматериалов чудовищ. 32-летний Кафка Хибино мечтал вступить в ряды СО, но раз за разом проваливал вступительные испытания, так что вынужден трудиться уборщиком исполинских туш. Когда призывной возраст поднимают на год, горе-герой хватается за последний шанс — тем более он случайно обрел важный навык: превращаться в человекоподобного кайдзю.
Манга Наои Мацумото в приложении Shounen Jump+ набрала популярность, не уступающую «Семье шпиона», — и экранизация была делом времени. Умеренно ироничный сёнэнРазвлекательное произведение для мальчиков-подростков и не только. про кайдзю практически следует формуле «Ванпанчмена»: монструозная ипостась Кафки щелкает врагов как орешки. Но вместе с тем аниме радует вниманием к чудовищам и протагонистом, которому за тридцать. В дизайне кайдзю заметно влияние Хидэаки Анно, создателя «Евангелиона», ведь за них в сериале отвечала его студия Khara. Без человеческих типажей из «Евангелиона» — цундэрэЖенский аниме-типаж: забияка, чье сердце со временем растапливается. и токсичных отцов — тоже не обошлось. А.Ф.
2. «Провожающая в последний путь Фрирен»
«Sôsô no Furîren»
Эльфийка Фрирен — волшебница, вместе с другими героями одолевшая Короля демонов. Незаметно для нее прошли годы, друзья-люди состарились и умерли. Однако десятилетний миг, проведенный с товарищами, оставил неизгладимое впечатление на Фрирен. Столкнувшись со смертью Химмеля — героя, стоявшего во главе отряда, — волшебница решает отправиться в путешествие, чтобы лучше узнать людей. Вскоре перед ней начинает маячить призрачный шанс встретить Химмеля в «посмертии» — и сказать все то, что Фрирен не успела при жизни.
«Провожающая в последний путь Фрирен» — аниме, которое покоряет с первых серий. Все благодаря меланхоличному настроению, многочисленным лирическим отступлениям и общей созерцательности: вместо привычного экшна перед зрителем предстает мир, в котором зло уже повержено. С.С.
1. «Подземелье вкусностей»
«Danjon meshi»
Искатели приключений то и дело спускаются в подземелье, рассчитывая найти его бесчисленные сокровища. Одни такие авантюристы напоролись на красного дракона — тот проглотил девушку-мага Фалин, успевшую телепортировать соратников на поверхность. Оставшись без снаряжения и припасов, ее брат, рыцарь Лайос, готов вернуться в катакомбы даже в одиночку, но, к счастью, его вызываются сопровождать волшебница c эльфийскими корнями Марсиль и полурослик-взломщик Чилчак. Питаться они намерены монстрами подземелья, и все закончилось бы плачевно, не встреть они гнома-кулинара Сэнси, который действительно знает толк в фантастических тварях.
Аниме студии Trigger («Киберпанк: Бегущие по краю») начинается как забавное фэнтези с акцентом на кулинарии, но чем глубже спускаются персонажи, тем больше ироничная ревизия D&DDungeons & Dragons, «Подземелья и драконы», — настольная ролевая игра в жанре фэнтези. уступает место драме и мифологии — благодарить нужно авторку оригинальной манги Рёко Куи. Как и сказочное подземелье, ее работа выдерживает удивительный баланс — между твистами и повседневностью, комедией и драмой, кулинарией и фэнтези. А.Ф.