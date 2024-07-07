12 лучших аниме-сериалов первой половины 2024 года

Что происходит, когда начинается война? Всегда одно и то же, даже если это «война» против НЛО, зависшего в небе над городом на долгие годы. Горожанам приходится переживать стадии принятия. Вот и самые умненькие токийские школьницы Кадодэ и Оран проходят через отрицание (травматические события из начала вторжения стерты из памяти), гнев (школьницы любят поорать, что во всем виноват капитализм и милитаризм), торг («А может, вторжение все изменит к лучшему?»), депрессию (ведь вместо поступления в вуз можно просто отдаться школьному учителю, как будто мир уже закончился) и смирение (в конце концов ничего не остается, кроме как думать о все том же поступлении). НЛО никуда улетать и не думает, поэтому в ожидании кульминации приходится переживать эти стадии по второму, третьему, сотому кругу.