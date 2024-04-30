Музыкальная программа «Афиши Daily» на майские. Что слушать, читать и смотреть

В апреле второму альбому Арсения Несатого исполнился один год — но уже сейчас кажется, что по нему будут определять русскоязычную музыку двадцатых. Монолитная работа, где рэп сталкивается блюзом, кантри и чем только не, а в гостях сияют не только герои новой волны — OG Buda, Boulevard Depo, Feduk и другие — но и ходячие классики в лице Басты и Найка Борзова. А песня «Огней» продолжает оставаться лучшим саундтреком теплого времени года.