Музыкальная программа «Афиши Daily» на майские. Что слушать, читать и смотреть

Что слушать
Вечная классика: Marvin Gaye «What’s Going On»
Один из ключевых альбомов в истории музыки — великий соул-релиз Марвина Гея. Он вышел в начале семидесятых, когда Америка продолжала осмыслять Вьетнамскую волну (она закончилась только в 1975). Все песни написаны от лица ветерана, вернувшегося домой в тревожное время и столкнувшегося с проблемами с адаптацией в новой жизни.
Но звучит «What’s Going On» при этом ободряюще — это мотауновский соул, где под возвышенную музыку герой Гея пытается разглядеть свет за бесконечными протестами, бедностью и проблемами с экологией. Прошло больше 50 лет — а песни «Inner City Blues» и «What’s Happening Brother» звучат как никогда свежо.
Новая классика: Saluki «Wild Ea$t»
В апреле второму альбому Арсения Несатого исполнился один год — но уже сейчас кажется, что по нему будут определять русскоязычную музыку двадцатых. Монолитная работа, где рэп сталкивается блюзом, кантри и чем только не, а в гостях сияют не только герои новой волны — OG Buda, Boulevard Depo, Feduk и другие — но и ходячие классики в лице Басты и Найка Борзова. А песня «Огней» продолжает оставаться лучшим саундтреком теплого времени года.
Хорошее настроение: Иван Дорн «Co’n’dorn»
Дебютный сольный альбом человека, изменившего поп-музыку на русском: после «Co’n’dorn» быть попсой стало не стыдно, а интересно. Праздничный бит из «Стыцамена» хочется приберечь для более светлых времен, но напоминать себе, что это будущее обязательно наступит, — это тоже важно.
Выезд на природу: Feduk «Йай»
Альбом Федора Инсарова, записанный на даче под Ярославлем вместе с группой Cream Soda. «Я подумал, что какая‑то непонятная история может получиться. И поэтому решили: давайте-ка я буду делать текста и мелодии, а вы, ребята, музыку будете писать. И в итоге получилось так, что Диман курицу жарил, а я — рыбу. А Илюха лисички собирал (смеется). Все были заняты своими делами, и одновременно мы помогали друг другу, чтобы достичь единогласного удовлетворения», — так создание этого альбома вспоминал Feduk в нашем интервью.
И он звучит ровно так: хорошие друзья выбрались на дачу приятно провести время. Услышать лучшие песни оттуда можно будет и на Пикнике «Афиши» в этом августе.
Культурная программа: Khruangbin «A La Sala»
Майские каникулы — лучший момент, чтобы уделить пару теплых дней культурной программе. А идеальный музыкальный спутник для этого — новый альбом техасского трио Khruangbin «A La Sala». Светлая на музыка на стыке джаза, серф-рока и психоделики, которая сама собой добавляет пару градусов тепла и делает любой день чуть ярче.
Книга-триллер о революции в музыкальной индустрии, рассказанная с трех сторон: страдающей музыкальной индустрии, придумавших MP3 немецких ученых и музыкальных пиратов, которые донимали примерно всех.
К 60-летию «Мелодии» вышла книга, описывающая сто главных пластинок, выпущенных на заводах компании, — от культовых альбомов, определивших целые поколения, до раритетов, осевших в дорогих коллекциях любителей винила.
История легендарного манчестерского клуба, рассказанная одним из его создателей. Нон-фикшн, который читается как обаятельная абсурдистская трагикомедия, а заодно и правда как пособие по тому, как не стоит подходить к управлению бизнесом, потому что в случае «Хасиенды» рейв-угара всегда было больше, чем деловых вопросов. Но зато сколько историй!
Хорошая новость: в середине десятых Мик Джаггер, Мартин Скорсезе и другие достойные люди решили снять сериал про мир музыкальной индустрии семидесятых, где было очень много рок-н-ролла и харизмы. Плохая новость: проект закрыли после одного сезона.
Зато можно спокойно посмотреть имеющиеся 10 серий и не бояться, что после каникул сериал затянет с головой, а дедлайны будут срываться. В главной роли — Бобби Канавале («Подпольная империя», «Тоня против всех»), играющий большого руководителя вымышленного лейбла American Century, который нужно поднимать с колен. Для этого нужно найти следующих больших звезд, чей бэкграунд был вдохновлен реальными историями The Rolling Stones, Led Zeppelin и других рок-легенд.
Проект, основанный на архивных съемках Канье конца девяностых и начала нулевых, — это история о молодом человеке со смешным именем, который только через 20 лет станет поставщиком скандальных заголовков и дойдет до нормализации Гитлера. А тогда он был пробивным рэп-продюсером, в котором никто не хотел видеть потенциальную рэп-легенду, а он продолжал стучаться в наглухо закрытые двери, потому что верил — он должен стать звездой.
Обаятельная комедия про чернокожих американских школьников-задротов, которые вдруг попали в водоворот с торговлей запрещенными веществами, криптокошельками и злыми людьми вокруг. На фоне при этом играет то хип-хоп из девяностых, то написанные Фарреллом Уильямсом специально для фильма песни — и они только дополняют сюжет. Исполнитель главной роли Шамик Мур позже озвучит Человека-паука в мультфильмах «Через вселенные», а второстепенных персонажей играют Зои Кравиц и дебютировавший в кино A$AP Rocky.