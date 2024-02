Не хуже «Не надо стесняться»: 11 книг о музыке от зарождения русского рока до истории рэпа

«…Baby One More Time» и «Oops!.. I Did It Again» Бритни, «Blank Space» Тейлор Свифт, «Blinding Lights» и «Can’t Feel My Face» The Weeknd — вы и не знали, что ваш плейлист написал один и тот же человек. Сибрук детально изучает механизм штампования хитов в разные эпохи — от времен, когда за новыми CD у рекорд-сторов выстраивались очереди, до наших стриминговых лет. Чтиво крайне увлекательное, прямо музыкальный детектив.