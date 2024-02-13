Не хуже «Не надо стесняться»: 11 книг о музыке от зарождения русского рока до истории рэпа

«Ретромания» — первая книга музыкального журналиста и критика Саймона Рейнольдса, изданная на русском языке. Благо, что не последняя — но об этом чуть позже. С момента своего первого издания в 2011 году «Ретромания» не потеряла актуальности и сейчас: все (ну или почти все), что произошло в культуре и музыке с тех пор, лишь подтверждает теорию Рейнольдса о доминирующей силе ностальгии. Опираясь на собственные исследования, работы социологов и философов и разговоры с музыкантами, Саймон делает вывод, что в конце концов поп-культуру убьет не большой взрыв, а медленное угасание . Если быть точнее — бесконечный цикл реюнионов и ремейков, коллекционные переиздания «золотых хитов», закосы под стиль какой‑нибудь из ушедших эпох — короче говоря, такое знакомое и любимое «раньше было лучше». «Ретроманию» стоит прочитать хотя бы затем, чтобы понять порядок вещей: как максимум — в мировой культуре, как минимум — в собственном плейлисте.