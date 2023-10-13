Кажется, вот-вот выйдет новый альбом Канье Уэста. Но его же отменили. Или нет?

В итоге Канье осел в европейской стране. В сентябре ему с «женой»Канье и Бьянка Цензори заключили брак на не имеющей юридической силы свадебной церемонии в Беверли-Хиллз. Официально отношения звезд так и не были зафиксированы. запретили плавать на венецианских лодках после того, как они занялись сексом прямо на борту. В начале октября его видели в Генуе на матче местной футбольной команды с «Миланом», а параллельно стало известно о том, что он готовит масштабное шоу в городе Реджо-Эмилия. Местная пресса сообщала, что Канье нанял строителей для подготовки сцены для шоу на RCF Arena (концертная площадка, вмещает до 80 тысяч человек). Кажется, что‑то будет.