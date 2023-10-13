Кажется, вот-вот выйдет новый альбом Канье Уэста. Но его же отменили. Или нет?

В прошлом году Канье как бы отменили
Канье всегда был мягко говоря спорным героем, который очень любил провокационные заявления. На первых порах карьеры он ограничивался тем, что называл себя «избранным» и «лучшим артистом на планете» — и все это списывалось на непомерное эго: ну ничего, бывает.
Но с годами высказывания Канье становились все более радикальными и захватывали все большие группы людей. Казалось, что точка невозврата наступила осенью 2023 года. На протяжении трех месяцев Канье устроил марафон треш-тока и поступков. Футболки White Lives Matter, сомнения в причине смерти Джорджа Флойда, постоянные нападки на евреев (которые, по версии Канье, правят миром). И как итог — признание в любви к Гитлеру.
Большие бренды — adidas, Gap, Balenciaga и не только — быстро отказались от партнерства с Канье. Forbes оперативно подсчитал, что осенний «марафон безумия» стоил Канье больше миллиарда долларов: до этого его состояние оценивали в 1,5 млрд долларов, после — в 400 миллионов.
Ну и публика, до этого прощавшая Канье практически все, на этот раз не выдержала и не нашла причин вступиться за бывшего героя. В ходу оказался мем, герой которого сам сходит с ума, пытаясь принять, что автор любимого альбома оказался вот таким человеком.
Постепенно Канье пропал с радаров, лишь изредка всплывая по его меркам совсем в мини-скандальчиках. Но с конца лета он пошел в активную медиаатаку.
За последний месяц в онлайне оказались сразу три его альбома
Изначально мы хотели написать о культе вокруг демозаписей Канье, но в итоге новости об артисте посыпались с такой скоростью, что вы читаете уже совсем другой текст. Но демо — это все равно важно.
В сентябре в онлайне появились сразу три «альбома» Канье. Первый — это большое количество демок «Yeezus», часть из которых не менее увлекательна, чем итоговый альбом 2013 года. Второй — видеопродолжение «Donda» с подзаголовком «With Child». А третий — это полноценный релиз «Jesus Is King 2», спродюсированный Доктором Дре. Там абсолютно новые песни и куплеты, а также ремиксы на песни с оригинального «Jesus» от Дре.
Канье анонсировал этот альбом еще в 2019 году, но до официального релиза дело не дошло, зато сейчас он оказался в сети.
«Без Канье не было бы Рима»
В августе Канье появился на концерте Трэвиса Скотта в Риме, чтобы зачитать пару треков. «Без Канье Уэста не было бы „Утопии“, без Канье Уэста не было бы Трэвиса Скотта, без Канье Уэста не было бы Рима», — такими словами Трэвис провожал друга со сцены под всеобщие овации.
Кажется, это лишний раз напоминает, что полноценно отменить Канье не может даже его признание в симпатии к одному из самых жутких людей в истории человечества. А теплый прием итальянской публики Канье точно понравился.
Канье + Италия = <3
В итоге Канье осел в европейской стране. В сентябре ему с «женой»Канье и Бьянка Цензори заключили брак на не имеющей юридической силы свадебной церемонии в Беверли-Хиллз. Официально отношения звезд так и не были зафиксированы. запретили плавать на венецианских лодках после того, как они занялись сексом прямо на борту. В начале октября его видели в Генуе на матче местной футбольной команды с «Миланом», а параллельно стало известно о том, что он готовит масштабное шоу в городе Реджо-Эмилия. Местная пресса сообщала, что Канье нанял строителей для подготовки сцены для шоу на RCF Arena (концертная площадка, вмещает до 80 тысяч человек). Кажется, что‑то будет.
Это не первый раз, когда Канье видит в Италии спасение. В 2009 году он уже сбегал туда. Тогда на церемонии MTV VMA он выскочил на сцену, чтобы прервать речь Тейлор Свифт и заявить, что премию за лучший клип заслуживает не она, а сидящая в зале Бейонсе. Общественность такой шаг не оценила, это была первая отмена Канье (его критиковали все — от коллег по сцене до Обамы). Чтобы ее пережить, Уэст уехал в Рим, где пару месяцев работал интерном в модном доме Fendi, разнося работникам кофе. И, видимо, сильно прикипел к европейской стране.
А что он собирается презентовать на концерте?
Слухи про новый альбом Канье тянутся еще с лета. В августе инсайдеры в твиттере рассказывали, что Канье провел лето в Италии, записывая новую музыку (информация про локацию уже подтвердилась). Релиз якобы планировался на октябрь (шумиха вокруг большого концерта также подтверждает такие сроки).
Звучание будущего альбома описывают как смесь «The College Dropout» (олдскульный рэп, построенный вокруг соул-семплов) и «The Life of Pablo» (альбом-выставка всех достижений рэпа последних лет). По данным Forbes, новый альбом уже готов и может выйти в любой момент.
Это не первый раз, когда новый альбом Канье выходит как стадионный концерт
В 2021 году Канье Уэст превратил выход альбома «Donda» в серию стадионных концертов в США. Там он на протяжении нескольких недель давал многочасовые выступления, где играл новую музыку. Сам альбом вышел только через несколько недель после первого выступления — а потом видоизменялся на ходу.
Так а что с отменой?
Собственно говоря, ничего. Пока что Канье нигде не раскаивался в собственных заявлениях и поступках. Просто у культуры отмены по-прежнему нет четких правил. И то, что одним не простили бы никогда (ну или очень долго), в случае Канье перестало играть роль всего год спустя.
Но вряд ли это повод забывать, что Канье Уэст, при всей своей влиятельности на мировую музыку и массовую культуру в целом, остается человеком, который на протяжении долгих лет проецирует в мир взгляды злого и не очень умного человека. И вряд ли хорошая музыка дает ему право вести себя таким образом.