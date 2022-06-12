Вместе с Колей Редькиным («Сломанные пляски», «Вписка») исследуем еще один лучший год в истории музыки. Вспоминаем MTV, первый альбом Земфиры, первые хиты Эминема и Red Hot Chili Peppers на Красной площади — у нас была великая эпоха!

Для любого россиянина моего возраста (30+) 1999 год — это год MTV. У меня в то время дома показывало два канала, поэтому MTV я смотрел у друзей, прогуливая первые уроки или вечером, отвоевав полчаса у родителей, который хотели переключить на боевик по первой программе. До сих пор не могу разделить весь спектр ностальгии (тридцатилетние шипперы Комолова и Шелест, выйдите из чата), но то удивительное, мало на что похожее чувство, когда ты ждешь клипа «Без любви» в «Русской десятке», а в процессе ожидания попадаешь на клип «Windowlicker», сложно забыть.

У меня есть теория, что посткризисные годы часто оказываются влиятельнее прочих в культурном плане. В этом смысле и 1999, и 2009, и 2015 одинаково хорошо ложатся в эту цепочку. Как будто высвободились какие‑то резервные ресурсы — и поперло в полный рост.



1999 год — это Бритни и Кристина, Эминем и Доктор Дре, Алсу и Дайдо. Топы с челкастым Ди Каприо из «Титаника» и красные кепки козырьками назад. Живой Михей и только подбирающийся к народной славе Шнуров. Уже нет Игоря Сорина, и на его место пришел худенький, вечно улыбающийся Олег Яковлев. Еще не ушла из своей группы Бейонсе, еще не сторчался DMX, еще не забронзовел Джей-Зи. Вышел главный летний альбом всех времен на русском — «Без тормозов». Шер открывает ящик Пандоры, попробовал в своем «Believe» модный аудиоэффект «автотюн». Только-только запустилось «Наше Радио», в годовом чарте которого победит странная песня какой‑то питерской группы про пацана, который решил прыгнуть со скалы. Но мы с пацанами еще про это не знаем и пытаемся делать голоса как у Бивиса с Батт-Хедом, чтобы перед девчонками понтоваться.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily/playlists/1060' target="_blank">99 хитов 1999 года</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily' target="_blank">Афиша Daily</a> на Яндекс Музыке

А вот несколько текстов, из которых вы чуть больше узнаете про 1999-й в истории музыки

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