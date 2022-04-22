MTV, кажется, навсегда уходит из России. По такому случаю авторы и редакторы «Афиши Daily» вспоминают, как канал научил нас слушать музыку, смотреть сериалы, одеваться, любить и быть по-настоящему свободными.
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Зачем вы это сделали?
От Алексы до Насти Задорожной: вспоминаем красную дорожку MTV Russia разных лет
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Ностальгия по музыке
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