Би-сайд сингла «Give It Away», 1991

«Blood Sugar Sex Magik» был пятым альбомом RHCP и их первой коллаборацией с продюсером Риком Рубином. У первых четырех — фанк-метал-записей, которые доводили до ума то Энди Гилл из Gang of Four, а то и сам Джордж Клинтон, — есть свои поклонники. Но есть и мнение, что первой действительно хорошей песни от «перцев» пришлось ждать пять лет и четыре альбома, и она была кавером («Higher Ground» Стиви Уандера). В этом смысле символично, что и первый приличный би-сайд RHCP оказался кавер-версией — верной духу первоисточника перелицовкой одной из главных песен The Stooges.

«Soul to Squeeze»

Би-сайд сингла «Give It Away», 1991