«Афиша Homework» возвращается. Сегодня в Екатеринбурге должна была пройти «Уральская ночь музыки». Там в том числе должна была быть сцена «Афиши Daily». Увы, ковид не щадит никого — и фестивали прежде всего. Мы выражаем поддержку ребятам из UMN и публикуем лайв участников сцены, группы «ГАФТ», который они записали специально для нас. #Ночьпройдет.

От редактора

За группой «ГАФТ» я слежу очень давно. Еще когда я был сам музыкантом, мы делили сцену и даже шерили гитариста (и даже целую песню, хе-хе); мне очень нравилось их минималистичное шоу, мне нравилась поэтичность. Но долгое время мне как будто чего‑то не хватало в этих надломленных песнях. В прошлом году Коля Яковлев прислал мне песню «Больше не могу тебя любить», и тут как раз всего хватило: это та самая музыка новых грустных, о которой мы много пишем последнее время — это вроде бы поп, только очень интроспективный, очень болезненный, очень своевременный. И, собственно, этот трек, наверное, лучшая иллюстрация актуального метода. Ну и просто сильная вещь.

Мне очень импонировала идея собрать все новые поп-группы, которые ранимость и интимность ставят во главу угла, на одной сцене. Я очень надеюсь, что мы с «Уральской ночью музыки» все-таки сможем провести этот эксперимент. А пока давайте послушаем и посмотрим, как это могло бы быть. Одним роликом история не ограничится. Ночь пройдет.