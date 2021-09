На «Champagne Poetry» он признает, что «карьера идет прекрасно, но остальная его жизнь медленно угасает». Затем, смирившись с этим, он продолжает описывать путешествия на джетах («Love All») и встречи с группис, «которых он никогда не полюбит так же, как своего сына» («In the Bible»), не забывая про банальное бахвальство («Way 2 Sexy»).

Среди 24 треков всплывают удачные моменты — семпл из The Beatles во вступлении, смена ритма в «TSU», жирный фонк-инструментал «No Friends in the Industry», появление легенды мемфиса Project Pat в «Knife Talk» и «You Only Live Twice» при участии наставников Лил Уэйна и Рика Росса. Но в целом альбом звучит монотонно, и виной тому не повторяющиеся темы, а нежелание Дрейка сменять флоу и интонации. На протяжении трека он может долгое время сохранять один и тот же ритмический рисунок, не властвуя над репитативными хип-хоп-битами, а, наоборот, подчеркивая их зацикленность. Главным доказательством утомительности «CLB» стала прямая трансляция DJ Akademiks, одного из главных защитников Обри в инфополе. Во время реакции на альбом он дважды засыпал на несколько минут, из‑за чего ему пришлось ставить пластинку во второй раз. После пафосных обложек «Scorpion» и «More Life» кавер с 12 эмодзи беременных женщин мог стать намеком на появление самоиронии, но обертка противоречит содержанию.