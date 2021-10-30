Лидер «Алисы» Константин Кинчев отказывается выступать, потому что на концерты теперь нельзя без QR-кода о прививке или перенесенном ковиде. Посетители мероприятий пытаются придумать различные ухищрения (в том числе противозаконные), чтобы попасть на шоу, не переболев или вакцинировавшись. Николай Овчинников объясняет, почему это ужасно.

Это сугубо личное мнение автора.

Вводные противников ограничений в связи с ковидом известны, но повторюсь. QR-коды есть не у всех, они являются способом ущемления прав граждан, это сегрегация и «цифровой гулаг», единственный способ бороться с системой — купить этот самый код, благо объявлений в интернете полно. А ругать тех, кто отказывается подчиняться — плохо, не они виноваты.

Все эти аргументы более чем понятны. Когда тебе сперва рассказывают о вредности прививок, а потом убеждают на них записаться, у тебя возникает когнитивный диссонанс и ты предпочитаешь искать подвох. Это абсолютно нормально в ситуации тотального взаимного недоверия. Но всякое понимание и уважение позиции заканчивается, когда перед глазами цифры по России: более 40 000 заболевших в день, более 1 000 умерших в день. Тысяча. Человек. Средний такой приличный концерт. Население небольшого поселка. Поэтому я, пожалуй, повторю свои тезисы, высказанные летом, когда была очередная серия ограничений.

Да, вакцины выпущены в рекордно короткие сроки. Но при этом они проверены кучей разных неангажированных и умных людей со всего мира (нашего «Спутника» это тоже касается). Шанс нарваться на побочку от вакцины минимален, шанс нарваться на побочку от ковида, будучи невакцинированным, намного выше.

Да, требования порой вызывают вопросы (где‑то можно и с ПЦР, как в большинстве европейских стран, а где‑то только с вакциной, иностранные вообще не признаны, а если ты переболел и не вызывал врача, поди организуй себе QR-код), но при отсутствии прочих они оказываются хоть сколько‑нибудь эффективными. Ну, и в целом ты чувствуешь себя безопаснее, если ты знаешь, что рядом люди, которые обеспечили свою и твою безопасность тестом или прививкой.

Да, непонятно, когда вообще закончится этот кошмар. Но если у нас есть хотя бы минимальная возможность приблизить счастливый конец, то ограничения и, прежде всего, собственные действия лучший способ. Иначе мы не увидим нормальную фестивальную и концертную жизнь ни в 2022, ни в 2023 годах.

При этом я считаю, что обрушиваться с праведным гневом на противников вакцин — так себе тактика (хоть и сам не без греха, чего уж). Крики, ор, мат и взаимные обвинения отдаляют нас от нормального диалога и от достижения главной цели — завершения пандемии и возвращения к нормальной жизни.

А к ней очень хочется вернуться.