Четыре хороших новых альбома на русском

Юлия Накарякова когда‑то пела в замечательной группе «Лемондэй», теперь пишет музыку более замороченную и более волшебную что ли. Такой арт-поп, очень осязаемый, очень эмоциональный и по-хорошему эскапистский. Музыка тут дрожит, звенит, трещит, будто вот-вот падет занавес и начнется очень смешной спектакль для всех возрастов. «Дураки» — сказка, а не альбом.

Алексей Мокроусов, он же Алмо, тоже по-своему занимается эскапизмом. Только если у предыдущей героини он намеренный, то тут как будто неосознанный. Альбом потому и называется «Нормальная Музыка», что это такие поп-хиты от имени вполне себе обычных людей, которые много-много работают, много-много танцуют, путешествуют и не хотят думать ни о прошлом, ни о будущем. «Дом Периньон в столе — некогда нам стареть», — и вправду, некогда!

Примерно такие же люди могли бы хором спеть новый альбом певца Хмырова «Травма». Если «Нормальная Музыка» — это про вечеринку после трудного дня, то «Травма» — о том, к чему она приводит. Очень болезненный хип-хоп, который будто бы поет вокалист поп-рок-группы начала нулевых. Сочетание сногсшибательное и слезовышибательное. Почему Хмыров еще не выступает на больших сценах больших фестивалей, я не знаю. Вопрос к устроителям фестивалей.

White Punk, который успешнее многих переквалифицировался из битмейкера в самостоятельного артиста, записал альбом дуэтов с разными приятными людьми. Получилась одна из лучших его работ. Лучшие совместки — с ЛСП (замороченная) и Noize MC (нервная). Последнее — такой русскоязычный ремейк «Collision Course», не по мелодии, но по саунду.

Четыре спокойных альбома для тотального сосредоточения

Деймон Албарн, давний поклонник Исландии, выплеснул все свои впечатления по поводу этой замечательной страны в формате альбома. Его «The Nearer The Fountain…» — это набор неспешных баллад про городок Монтевидео и северные звезды, а также сумрачных эмбиент-номеров, эхо всех главных проектов музыканта (Blur, The Good The Bad And The Queen, Gorillaz), только без обременения великими соратниками и красивой концепцией. Очень красивая музыка от очень обаятельного человека.

Джон Хопкинс, который многим запомнился как соратник Coldplay в их лучшие годы, записал эмбиент-сборник для медитации. Тут все шуршит, шевелится, льется и светится. Идеальная в своей функциональности работа: проверено, спится под «Music for Psychedelic Therapy» чудесно. Без всяких психоделиков, если что.

Бруно Марс и Андерсон Пак собрали коллектив Silk Sonic, записали альбом и выдают недюжинный ретро-грув. Альбомы формата «два известных музыканта собрались повалять дурака» редко получаются прямо хорошими, но этот — исключение.

Дэйв Гаан из Depeche Mode записал альбом каверов на гитарные хиты разных времен: от старинной «Lilac Wine» (вы должны были слышать кавер Джеффа Бакли на нее) до «Metal Heart» Cat Power. Получился уютный и расслабленный американский ретро-аттракцион. Накануне релиза мы успели поговорить с Гааном про его слушательский опыт и любовь к Rolling Stones.