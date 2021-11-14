Пользователи интернета негодуют: «Смутное время» Оксимирона оказалось не новым альбом, а сборником всех треков рэпера за последние даже не шесть (после «Горгорода») — семь лет: от «Лондонграда» до «Организации». Владимир Завьялов объясняет, почему это, на самом деле, очень крутой и логичный шаг.

В этой связи, конечно, интересна трансформация слова «микстейп». Раньше так называли полукустарные релизы с попустительским подходом к треклисту, промо и изданию на физических носителях. Был и еще один важный атрибут микстейпа: артист мог спокойно подрезать чужой минус и на него прочитать свой текст. То есть, натурально взять музыку из другого трека и наложить свой вокал. Либо взять нелицензированную музыку, прав на которую у исполнителя нет — в таком случае шансы ее выпустить официально близки к нулю.

Микстейп Оксимирона — это из остальных 10%. Он в определенной мере возвращает прежнюю идею микстейпа. Тут сложены в кучу старые треки, не объединенные идеологически примерно ничем. Кроме того, многие из 36 куплетов — это варварски порезанные куплеты из дуэтов. Слово «микстейп» даже помещено в заголовок для того, чтобы снять лишние вопросы. Но зачем это все было нужно?

Сейчас различий между микстейпами и альбомами фактически нет: стриминг-сервисы закинут любой большой релиз в раздел «альбомы» и не будут разбираться в том, что хотел сказать автор. Идея микстейпа давно мертва, но сам термин ее пережил. Рэперам нравится называть альбомы «микстейпами», чтобы снизить ответственность перед слушателем — вроде и большой релиз, но это не альбом, так что строго не судите! По факту, 90% релизов, которые рэперы называют «микстейпамм» и при этом выпускают на стриминг-платформах, никак от альбомов не отличаются.

Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на треклист, а именно — на число треков. Уверен, если бы до выхода «Смутного времени» вас спросили, сколько песен/куплетов Оксимирон сделал за последние годы, вы бы вряд ли назвали больше десяти.

«Молчание» Федорова стало мемом, поводом для насмешек и пародий. «Как ты можешь ненавидеть чувака, который вообще ничего не делает?» — вопрошает фантазийный Blago White из пародии Сатира. Но оказывается, что «вообще ничего» — это тридцать шесть треков и куплетов. Можно пофантазировать и представить, как Мирон собрал их в три альбома по 12 треков и выпускал бы их спокойно все эти шесть лет: получилось примерно по релизу в два года. О качестве этого материала говорили бы много, но риторики в духе «молчит и ничего не делает» не было бы.

Все это опять уводит нас к вечнозеленым размышлениям про альбом/микстейп как большой инфопод. На индустриальных мероприятиях любят рассказывать, что мы живем в эпоху синглов, и для карьерного буста альбомы не очень-то и нужны. Популярные артисты могут за один хитовый трек получить больше денег от стримингов, чем за весь последний альбом. Спасибо Spotify за открытые данные по числу прослушиваний: теперь мы можем своими глазами увидеть, какая лютая статистическая пропасть может быть между большим синглом и обычным, «нефокусным» альбомным треком.

Ставка на синглы оправдана экономически, но и имеет и свои минусы: об этом нам сообщает пример Оксимирона. Пробежавшись по треклисту «Смутного времени» я вспомнил про хорошую песню «Лондонград», существование фита с артистом Ка-тетом и совместки с Локимином и Томасом Мразом, а про некоторые песни и вовсе узнал впервые. Удивительного в этом мало: в бешеном инфопотоке серию синглов, рассыпанную на крупицы за шесть лет, сложно зафиксировать в голове. До прошлой недели большинство этих куплетов и треков были стопроцентными кандидатами для рубрики «Обратная сторона», если бы наш коллега Сергей Степанов вдруг решил написать про Оксимирона. Собрать в один микстейп, добавить пару новых песен и выпустить под отдельной вывеской — это значит не только «заскамить» фанатов и добавить предальбомной подготовке художественную претензию, но и провести ревизию творчества и дать старым куплетам и трекам новое внимание.

Претензия здесь ровно одна: дуэтные треки совершенно точно заслуживали лучшей участи, чем вытаскивание отдельных куплетов Мирона. Но если попытаться убрать его за скобки, мы получаем совершенно нормальную предальбомную активность (а большой альбом, кажется, все-таки стоит ждать) и напоминание о том, что даже в эпоху экономического диктата синглов большие релизы все равно нужны.