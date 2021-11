— Одно из моих первых музыкальных впечатлений в юном возрасте — это вы выступаете сольно с альбомом «Paper Monsters». А у вас что было первым таким впечатлением?



— Ну, когда мне было совсем мало лет, я слушал отцовские джазовые записи: он был музыкантом и играл на саксофоне и кларнете в биг-бенде. А первый вокалист, который на меня произвел впечатление был Дэвид Боуи.

— Да, вы же еще перепевали его «Heroes». А еще пытались как‑то повторять его — и Мика Джаггера — движения дома перед зеркалом. А что вообще формировало ваш музыкальный вкус в юности?



— Прежде всего, радио. Особенно по вечерам. Было шоу Джона Пила, и он ставил всякую странную по тем временам музыку, ранний панк и так далее. Было телевидение, передача «Top Of The Pops» по четвергам и там были все мои любимые исполнители: Боуи, Roxy Music, T. Rex, Slade. Такое я слушал, когда мне было лет 12-13. Когда же мне исполнилось 14 я постепенно стал интересоваться панком. Тогда в моей жизни появились группы вроде The Damned, The Clash, Siouxie and The Banshees. Дэйв Вэниам из The Damned оказал на меня самое большое влияние как певец, как исполнитель, как фронтмен. The Damned были отличной концертной группой.