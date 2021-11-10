Очередной выпуск нашей традиционной рубрики о главных событиях в мире поп-музыки за прошедший месяц. В этот раз создатель телеграм-канала «Всякая годная попса» Антон Вагин рассказывает о новых альбомах Бузовой и Zaz, благостном Эде Ширане, глянцевой Zivert, франкоязычных песнях со всего мира и многом другом.

Плейлисты с лучшими песнями ждут вас в самом конце! Синглы Gayazov$ Brother$ «Малиновая „Лада“»

Братья Гаязовы продолжают свой крестовый поход против скуки на русской эстраде и на сей раз берут на вооружение самое грозное оружие: восьмидесятые и российский автопром! Сочетание этих двух поражающих факторов обеспечивают орудию максимальную эффективность и не оставляют шанса потенциальному противнику. Кстати, история у песни интересная: изначально она появилась в передаче «Студия 69», где музыку будущей «Малиновой „Лады“» братья использовали для кавера на песню Вани Дмитриенко «Венера-Юпитер». Людям так понравился кавер, что они начали массово просить выпустить его отдельно. Кавер, конечно, не вышел, но, возможно, оно и к лучшему, ведь вместо перепевки у нас теперь есть полностью оригинальный трек, да еще какой! Кайли Миноуг и Джесси Уэр «Kiss of Life»

Самый настоящий дуэт мечты! Две поп-дивы, каждая из которых в 2020-м выпустила по шикарной диско-пластинке, объединяются, чтобы нанести финальный удар по нашей нервной системе и отбить нам пятки. Спасибо! Альбомы и EP Ольга Бузова «Вот она я»

«Пришла, увидела, победила» — только так и можно вкратце охарактеризовать певческую карьеру Ольги Игоревны Бузовой. Ее не принимают мэтры эстрады. Ее массово буллят хейтеры. Сложно вспомнить более ненавидимую современную поп-звезду России. Но Бузовой все это нипочем, она выше этой ситуации! Третий альбом Леди Бу, «Вот она я», в очередной раз показывает, что надо плевать на все, что скажут крысы за спиной у кисы. 21 песня — 21 победа. Все хиты последних лет — здесь. Новые шлягеры — тут. Королева вновь на троне, с которого и не уходила. Враги посрамлены. Все это сила воли. А сила — в Оле. Стереополина «Суперлуние»

Одна из самых ожидаемых пластинок этого года наконец вышла, и можно смело сказать: ждали ее не зря. Стереополина в очередной раз подтвердила: сегодня она — одна из главных отечественных артисток с фирменным стилем, диким мелодическим талантом и, главное, отличным знанием корней своей музыки. «Суперлуние» — все тот же синти-поп, что мы слышали на прошлогоднем «Институте культуры и отдыха», вдохновленный позднесоветской новой волной. Многих молодых артистов можно пожурить за то, что они не знают историю родной музыки. Но это не случай Кариной Моргуновой. Она всегда мастерски использует наследие прошлого для построения своих песен без тупой стилизации. На новом альбоме в аранжировки подселилась гитара, в текстах стало меньше политики, ну а вокал Карины стал заметно сильнее. Главный же сюрприз пластинки — в приглашенных гостях, Die Selektion, одной из самых интересных немецких групп XXI века. Фит мечты, иначе и не скажешь. Но и без него на альбоме хватает красот. И слушать его надо обязательно, даже если луна у вас за окном не очень супер. Zivert «Vinyl #2»

Второй альбом Юлии Зиверт, которая за последние пару лет для многих превратилась в синоним выражения «качественная поп-музыка». Действительно, песни Зиверт, в общем-то, не в чем упрекнуть: все очень мастеровито, добротно, профессионально и не уступает западным аналогам. «Vinyl #2» — это все тот же вылизанный до блеска синти-поп, готовый в любую секунду унести вас на автостраду, пестрящую неоновыми огнями. И вот все бы ничего, но от этой доведенной до идеала формулы становится немного скучно. Потому что в артисте должна быть шероховатость, а не безупречная картинка с глянцевой обложки. Альбом-то, разумеется, хороший, но стоит ли слушать его второй раз — большой вопрос.

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«Привет» «Передайте моим родителям»

Группа «Привет» еще на своем дебютном альбоме «Поп-музыка» 2020 года показала всем, где раки зимуют. Это была совершенно очаровательная пластинка, один из лучших дебютов в современной русскоязычной музыке. И кто бы мог подумать, что всего лишь год спустя те же «Привет» смогут записать еще более поразительную работу? Поэтому давайте передадим их родителям: ваши дети — большие молодцы. «Привет» ко всему прочему смог заметно обновить свой звук. Какая работа с семплами! Какие синтезаторы! Какие мелодии! Какое построение треков! Обычно такие начинающие группы называют «подающими надежду», но тут уже и подавать нечего, все и так понятно. Группа «Привет» — гордость современной русской сцены, у которой, дай бог, впереди большое будущее, всемирная слава, полеты в космос и преодоление законов физики. Agnes «Magic Still Exists»

Шведскую певицу Агнес вы можете помнить по хиту «Release Me» 2009 года, с которым она тогда нормально так прогремела по всему миру. Но к 2021-му певица подобралась в статусе позабытой звезды одного хита. Поет-то она давно (первый альбом вышел аж в 2006-м!), в родной Швеции более-менее известна, но за ее пределами — уже как‑то не очень. В такой ситуации лучшее, что может сделать любой артист, — переизобрести себя. Возвращение Агнес с альбомом «Magic Still Exists» — идеальный пример того, как надо воскрешать карьеру из небытия. Это один из лучших поп-альбомов года, образцовая танцевальная музыка. Не пара-тройка песен — весь альбом. Причем Агнес удалось главное: она ворвалась на современную поп-сцену без багажа заслуженной артистки эстрады, а как фактически новая артистка. Не нужно знать о ее бэкграунде, не нужно читать биографию, не надо слушать прошлые альбомы. Все и так кайфово! Эд Ширан «=»

Эд Ширан — персонаж немного удивительный, будто не из нашего мира: исключительно положительный имидж, никаких скандалов, идеальный певец, про которого можно рассказать маме. То же касается и его музыки: спокойная, гитарная, мелодичная, понятная. Единственным грехом Эдуарда за всю карьеру можно назвать выпуск песни «Shape of You», да и то с натяжкой. Казалось бы, ну идеальный человек! Увы, эта непогрешимость во всех сферах делает музыку Ширана стерильной: не цепляет, не работает. При этом поклонников у Эда, мягко говоря, хватает. Тем же, кто не понимает его творчество, рекомендуется послушать свежий альбом певца. С одной стороны, Ширан себе не изменяет: это все тот же непритязательный поп, созданный для саундтреков среднебюджетных мелодрам. С другой — на этот раз аранжировки разнообразнее, а мелодии интереснее. Self Esteem «Prioritise Pleasure»

Альбом, который стал сенсацией среди западных критиков (92 балла на «Метакритике» и пока что 2-е место в списке альбомов года), у нас прошел как‑то незаметно. Оно и понятно: львиная доля сути пластинки зарыта в его текстах, посвященных феминизму и empowerment. С таким концептом альбомы всегда оцениваются выше, а уж когда они сделаны не топорно, а интересно — тем паче. Но поговорить хочется вовсе не про смыслы, а про музыку. Потому что, на самом деле, именно она делает «Prioritise Pleasure» крутой работой. Ребекка Тейлор, скрывающаяся под псевдонимом Self Esteem, творит первоклассный арт-поп, далекий от привычного мейнстрима. Само по себе это отличие — не плюс и не минус, просто всегда интересно послушать какой‑то альтернативный вариант существующей поп-вселенной. «Prioritise Pleasure» — это именно оно. Активное использование госпела и хора в целом. R’n’B-вставки с закосом под начало нулевых. Рок-мотивы. В конце концов, простой танцевальный дискач. Все по отдельности звучит просто, но вот в совокупности — интересно и ново. Этим пластинка и интересна — что она хоть немного, но раздвигает рамки приличного. Что ж, можно только порадоваться, что в полку заметных экспериментальных поп-артистов пополнение. ‍Cœur De Pirate «Impossible à aimer»

Англоязычная поп-сцена Канады прекрасно известна: Карли Рэй Джепсен, The Weeknd, Джастин Бибер и иже с ними давно стали привычными персонажами наших с вами будней. Совсем другое дело — сцена франкоязычная. Уроженца Канады, поющего на французском, большинству из нас будет тяжеловато вспомнить, кроме разве что Милен Фармер. Вот вам, например, Беатрис Мартин, выступающая под псевдонимом ‍Cœur De Pirate, что в переводе означает «сердце пирата». Девушка в музыке далеко не новенькая: выступает с начала 2000-х, когда‑то даже играла на клавишах в постхардкор-группе, затем ушла в сольное пиратское плавание. Закон, впрочем, не нарушала: знай себе записывала добротный инди-поп и была такова. Но в 2021 году голосовые связки артистки атаковал геморрагический полип, из‑за которого она чуть не лишилась голоса. К счастью, операция по его удалению прошла успешно, хотя Беатрис месяц вообще нельзя было говорить. Но она дама не промах: взяла и записала инструментальный альбом «Perséides». Теперь вот, полгода спустя, она выпустила второй полноформатник за год, только уже куда более традиционный для себя. «Impossible à aimer» — 10 уютнейших треков в лучших традициях французской эстрады. Легко, ненапряжно, мелодично, с ретровайбом в аранжировках. Zaz «Isa»

Продолжаем парад франкоязычной музыки. На сей раз на сцену выходит женщина куда более известная и чей хит «Je veux» 2010 года вы слышали примерно 100 тысяч раз. Да и не только его: Изабель Жеффруа пользуется в России нехилой популярностью и регулярно приезжала до пандемии с концертами. Оно и немудрено: Zaz всегда исполняла очень понятную русскому сердцу музыку. Это простенькие мотивы под гитарку в духе классического французского шансона. На новом альбоме классики стало поменьше. Гитарка — все еще верный спутник певицы, но в целом звук стал куда ближе к конвенциональному западному мейнстриму. И это вообще не минус! Напротив, самобытность Zaz смешалась с более глянцевыми аранжировками, а на выходе — тот еще кайф. Janie «Toujours des fleurs»

И завершим французский блок дебютным альбомом юной артистки Жани. Пластинка эта — воплощение всех стереотипов о поп-музыке Франции: нежная, воздушная, наивная, мелодраматичная и с обязательным налетом ретроэстетики. Жани, увы, пока малоизвестна, и никакой поразительной биографии у нее нет, но вот музыка уже на уровне более именитых коллег. ‍Tri.be «Veni Vidi Vici»

Первый мини-альбом совсем юной кей-поп-группы, дебютировавшей в 2021 году. Как и другие коллективы 4-го поколения кей-попа, ‍Tri.be созданы не только для внутреннего или азиатского рынка. В данном случае это заметно особенно хорошо: группу продюсируют и корейская компания TR Entertainment, и западный гигант Universal, а во всех пресс-релизах подчеркивается, что 7 девочек-участниц умеют говорить на корейском, японском, китайском и английском. Этот акцент на глобальности слышится и в музыке. Здесь вам и традиционное для кей-попа агрессивное смешение рэпа с попсой, и западные мотивы, и явное влияние латины. При этом такой винегрет удается держать в рамках приличного, в результате чего он не выплескивается за борт тазика. Что ж, видимо, примерно так и звучит музыка победившего глобализма. Lightsum «Light a Wish»

Продолжая тему корейской поп-экспансии, давайте послушаем второй сингл-альбом совсем молоденькой группы, дебютировавшей в этом году. Никаких откровений и глубоких концептов, просто заряженная на лазерный позитив поп-магма, от которой любые мысли о повседневности улетучиваются сами собой. Itzy «Crazy in Love»

Itzy, за два года после дебюта ставшие одной из самых заметных групп кей-попа 4-го поколения, наконец выпустили свой первый полноформатный альбом. Иначе как победой кей-попа над другими видами поп-музыки этот альбом не назовешь. Это образцово-показательная работа, которая доказывает, что чаще всего именно корейская индустрия делает сегодня самую актуальную попсу. Пока западные артисты заняты десятой волной диско-ревайвла и самокопаниями, корейские пилят отрывной танцевальный контент, который не похож вообще ни на что. Послушайте, например, трек «B[OO]M-BOXX». У кого вы еще слышали такие смелые звуки? А такую работу с семплами? Здесь, в отличие от Европы, сумасшедшие аранжировки — это правило. Конечно, Itzy не уходят далеко за пределы шаблона «смешаем рэп-куплеты с поп-припевами», но все же слушать это очень интересно. Girli «Damsel in Distress»

Второй за год мини-альбом британки Милли Туми, в котором она в очередной раз показывает все на что способна: бандитский наглый поп, мощный и бескомпромиссный. Больше ничего и не надо! Mergui «לא להיות לבד»

Балдежный синтовый дискач прямиком из Израиля! Любой, кто испытывает хоть какую‑то симпатию к классической поп-музыке 80-х, услышав первые аккорды, упадет в обморок от счастья. Максимальное попадание в цель. Moyka «The Revelations of Love»

Альбом певицы Моники Энгесетх со знакомым русскому уху псевдонимом Moyka — очередное напоминание, что самая сладкая поп-музыка на Западе делается в Скандинавии. Обычно происходит это в Швеции, но и Норвегия, откуда родом Энгесетх, не отстает. К слову, сама артистка называет себя не иначе как «норвежская поп-ведьма», что не только само по себе прекрасно, но и многое объясняет. Как еще можно делать настолько выверенную и отточенную музыку, если не с помощью колдовских зелий и ворожбы? «The Revelations of Love» (к слову, дебютный альбом певицы) — тому доказательство. Неоновая вспышка. Боевой заряд. Термодинамическая кома. Отлично. Кэсседи Поуп «Thrive»

Вашему вниманию предлагается аттракцион «Машина времени для тех, кому за 30»! Хотите вернуться в начало 2000-х? В шальные школьные годы безнадеги и неопределенности? Включайте 3-й студийный альбом американки Кэсседи Поуп, и вас мгновенно унесет в мир сменки и переслащенного чая в столовой! Кэсседи вы, возможно, знаете как кантри-певицу, но чуть больше 10 лет назад она уже играла поп-панк в группе Hey Monday и теперь, можно сказать, вернулась к корням. Альбом «Thrive» — идеальная реконструкция молодежного поп-рока начала нулевых от начала до конца. Зачем слушать это в 2021-м — пусть каждый решает сам, но пластинка удалась, и каждому любителю подобной музыки она точно зайдет. Magdalena Bay «Mercurial World»