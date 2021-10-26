Каждый квартал мы обновляем плейлист «Родная речь», в котором собираем лучшую музыку на русском языке, вышедшую в последние год-два. В новом выпуске — аж 100 песен! От Доры до Дорна, от «Увулы» до Усируси, от WLVS до ЛСП — собираем самое интересное. Добавьте плейлисты к себе, чтобы не потерять песни и не пропустить обновления.