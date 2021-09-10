Федук выпустил EP «Заново», где немного уходит от танцевальной поп-музыки, которая была у него на «Йай», к более расслабленному звуку. Но и этот сентиментальный чилл ему максимально подходит. Ну, а совместный трек с Дорой — одна из лучших вещей в творчестве обоих. По просьбе «Афиши Daily» он рассказал про каждый трек с альбома.

«Заново» Для меня «Заново» — это не все с начала, не с чистого листа, а «еще раз». Попробуй еще раз, оглянись по сторонам, подумай, взвесь все и прими решение. Ошибся — попытайся еще раз . Вот, что для меня этот трек. «Поздно» (совместно с Дорой) Трек «Поздно» — про шанс. «Поздно» — это напоминание про скоротечность и изменяемость событий. О том, что не нужно бояться принимать решения , порой, негативные, но со временем они приобретут позитивный характер и заживляющий эффект.

© Алексей Артамонов

«Небо» «Небо» — медитация и наслаждение: деталями, природой. Это отдых от материальной и какой‑то технической жизни, систематической. Тот момент, когда ты один на один с собой, со своими близкими, ты максимально расслаблен, откровенен, и наслаждаешься жизнью в самом буквальном смысле. «Водопад» Трек «Водопад» — это теплое воспоминание в момент отчаяния или в тот период, когда ты немножечко устал. Это воспоминание о чем‑то теплом и прекрасном. Это то, что дает тебе силы на что‑то новое, чистое и возвышенное. Поэтому не стоит пренебрегать отпуском и отказываться от отдыха, неважно какого и неважно, где: это может быть ближайшее Подмосковье, дальняя Азия или вообще все, что угодно. Возможность взять паузу — это не понт, не фотки в Инстаграме на лазурных пляжах. Отдых — это энергия и тепло, которые должны остаться с тобой, греть и дарить энергию на протяжении долгого времени.