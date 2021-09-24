«Nevermind» и голый мальчик, «Черный альбом» и змея, «Screamadelica» и офис Creation Records: рассказываем истории обложек культовых альбомов, вышедших в 1991 году.

Talk Talk «Laughing Stock»

Обложку с деревом и птицами финального альбома Talk Talk оформил английский художник Джеймс Марш, автор большинства артворков к альбомам Talk Talk. Изначально Марш нарисовал обложку с птицами, которые образуют форму еще более крупной птицы, летящей над пустынным ландшафтом. Но вокалист группы Марк Холлис решил, что на обложке должно быть дерево — для создания визуальной связи с предыдущим альбомом «Spirit of Eden». Итоговый вариант получился компромиссным: туда попало и дерево, и птицы, образующие формы континентов Земли. Оригинальная обложка позднее была использована для оформления трехсинглового бокс-сета «After the Flood». Red Hot Chili Peppers «Blood Sugar Sex Magik»

Оформлением главного альбома в истории RHCP занялся режиссер Гас Ван Сэнт (вы можете его знать по фильмам «Харви Милк» и «Умница Уилл Хантинг»): также он снял «перцам» клип «Under the Bridge». На обложке изображены профили лиц участников группы и красная роза. Но самое интересное — в буклете к альбому: там коллаж из фотографий татуировок музыкантов. Не в последнюю очередь благодаря «Blood Sugar Sex Magik» и его оформлению Red Hot Chili Peppers стали популяризаторами татуировок среди молодого поколения. Еще в конце 1980-х тату было прерогативой моряков и байкеров — но в следующем десятилетии боди-арт вошел в массовую культуру.

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Nirvana «Nevermind»

Дизайном обложки занимался художник-оформитель Роберт Фишер. По его словам, Курт Кобейн посмотрел документалку о родах под водой и захотел фото с этим процессом на обложку альбома. От идеи пришлось отказаться — реализовать ее было слишком сложно. «Тогда мы подумали: ладно, если не получаются роды, то давайте просто младенчика под водой. — вспоминал Фишер. — После чего Курт немедленно предложил добавить в композицию рыболовный крюк — и мы стали думать, что на него нанизать. Сырое мясо? Компакт-диск? Буррито? Собачку?.. Это длилось часами. Не помню, кто предложил идею с долларом, но она показалась отличной». Приглашенный фотограф Кирк Уэддл привел нескольких родителей с младенцами и по очереди снимал детей. На итоговый вариант обложки попал сын друга фотографа, двухмесячный Спенсер Элден. Его семья получила 200 долларов за 15 секунд съемки. Что с ним произошло спустя тридцать лет, вы читали в новостях: он подал в суд на оставшихся в живых участников Nirvana за эксплуатацию детского тела.

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Metallica «The Black Album»

Самый минималистичный арт в истории Metallica: на черном фоне изображены лишь лого группы и змея. Это не просто змея: она взята из Гадсденовского флага — символа либертарианства. В треклисте альбома есть песня «Don’t Tread on Me» — эти же слова присутствуют на флаге прямо под изображением змеи. Идея радикально упростить обложку принадлежит барабанщику группы Ларсу Ульриху. Он как‑то взял в руки хеви-металлический журнал, пролистал его и понял, что устал от типичных красочных обложек метал-альбомов. «Все эти мультяшные персонажи, вся эта сталь, кровь и кишки: чем дальше мы уйдем от этого, тем лучше», — решил он.

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Pearl Jam «Ten»

Обложка альбома — символ единения участников группы. По словам басиста группы Джеффа Амента, она должна была показать «вхождение в мир музыки настоящей командой, где все за одного». На обложке — лишь фрагмент оригинального фото: в полном размере его можно увидеть на виниловом издании альбома. Интересно, что кавер стал предметом разбирательств с лейблом Sony: группа хотела, чтобы обложка была бордового цвета, но рекорд-компания настояла на том, чтобы она была розовой.

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Primal Scream «Screamadelica»

Обложку для альбома «Screamadelica» нарисовал штатный художник Creation Records Пол Каннелл. Его вдохновило пятно от влажной воды, которое он увидел на потолке офиса лейбла после приема ЛСД. Артворк вошел в историю как одна из величайших британских обложек альбомов и была выбрана для дизайна почтовых марок «Classic Album Cover» в 2010 году.