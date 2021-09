Metallica «Metallica»

Nirvana «Nevermind»

Кто: Курт Кобейн, Крист Новоселич и Дейв Грол (если брать классический состав). Трое из Сиэтла, сделавшие гитарную альтернативу доступной для масс.

Что: Ключевой момент в истории альтернативного рока. Фиксация стараний и страданий неудачников, выросших в эпоху Рейгана и не знавших, куда себя применить. 12 громких песен про важность быть вместе, неотвратимость смерти и унылое безделье.

Наследие: Nirvana вытащили в чарты и на MTV всех, кто в 1991 году умел держать гитары и играл на них жутко громко и запредельно резко. Альтернативный рок на ближайшие 10 лет стал частью мейнстрима. Курт Кобейн стал иконой. Бутч Виг — важнейшим продюсером. Дейв Грол — лучшим барабанщиком планеты Земля.

Цифры: Песня «Smells Like Teen Spirit» остается одним из символов девяностых, наряду с «Wonderwall» и «I Want It That Way», и входит в топ-3 самых прослушиваемых треков эпохи, «Come As You Are» входила в топ-10, «Lithium» — в топ-30.

Также слушать: The Smashing Pumpkins «Gish» , еще одна важная для альтернативы девяностых пластинка, вышедшая в 1991 году