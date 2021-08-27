Классике и библии гранжа, дебютному альбому Pearl Jam «Ten» исполнилось 30 лет. Вспоминаем 10 известных и не очень фактов о пластинке.

Изначально группа называлась Mookie Blaylock Участников группы объединяла любовь к баскетболу, и в этой связи они захотели назваться в честь любимого игрока — Муки Блейлока из «Нью-Джерси», но столкнулись с запретом NBA. Тем не менее связь с баскетболистом музыканты решили сохранить и назвать свой дебютник «Ten», «Десятка», — это игровой номер игрока. Вокалист Эдди Веддер присоединился к Pearl Jam по приглашению экс-барабанщика Red Hot Chili Peppers Первыми участниками группы были басист Джефф Амент и гитарист Стоун Госсард. Они играли вместе еще до Pearl Jam в группах Green River и Mother Love Bone. Судьба последней сложилась трагически: группа подписала контракт с мейджором PolyGram, но вокалист коллектива Эндрю Вуд умер от передозировки героина, не дожив несколько месяцев до релиза первого альбома «Apple», после которого Mother Love Bone распались. В 1990-м Амент и Госсард возобновили репитиции, пригласили джемовать земляка из Сиэтла, гитариста Майка МакКриди и даже записали несколько демок. В поисках вокалиста музыканты попросили бывшего барабанщика Red Hot Chili Peppers Джека Айронса найти кого‑то подходящего — и передали ему демки. Айронс дал послушать записи своему приятелю по игре в баскетбол Эдди Веддеру, который в те годы работал на бензоколонке и в свободное время пел в местной группе. Веддер написал тексты к демкам, отправил их группе, а затем получил приглашение присоединиться. Альбом стал хитом лишь год спустя после релиза «Ten» был выпущен в конце августа 1991 года на мейджоре Epic Records, но поначалу продавался плохо. Ситуация выправилась уже в следующем году: во втором полугодии 1992 года «Ten» получил золотой статус (500 тысяч копий), потом начал карабкаться вверх по чарту Billboard и достиг второй строчки — в какой‑то момент продажи «Ten» даже превышали сборы «Nevermind» Nirvana. Песню «Even Flow» пытались записать 70 раз

Слово гитаристу Майку МакКриди: «Мы сделали 70 попыток записать „Even Flow“. Клянусь богом, это был кошмар. Мы играли эту штуку снова и снова, пока не возненавидели друг друга. Я до сих пор не думаю, что Стоун [Госсард] доволен тем, как все вышло». Pearl Jam записали «Ten» лишь для того, чтобы отправиться в тур Записывая дебютник, молодая группа не особо рассчитывала на успех. И вообще, главной мотивацией для работы над ним были гастроли, потому что лейбл поставил условие: нет альбома — нет тура. «Мы знали, что на тот момент мы все еще далеки от того, чтобы стать настоящей группой, и нам нужно было поехать в тур, — признавался басист Эмент в интервью Bass Player Magazine — Так что, по сути, „Ten“ был просто предлогом для тура. Когда он вышел, я подумал, что, если мы продадим 100 000 копий, это будет полный успех». Песня «Jeremy» основана на реальных событиях

«Jeremy» — песня о жертве школьного буллинга, устроившей расправу над сверстниками. Веддер написал ее в ночь, когда услышал новость о 16-летнем парне по имени Джереми Уэйд Делл, который покончил жизнь самоубийством на глазах у своих одноклассников в Ричардсоне. Также музыкант вспомнил историю из своей биографии — одноклассника, который взорвал кабинет океанографии. «Так что песня немного о мальчике по имени Джереми, а также немного о мальчике по имени Брайан, которого я знал», — сказал Веддер. В альбом вошла мини-опера «Alive», «Once» и би-сайд «Footsteps» рассказывают историю молодого человека, чей отец умирает («Alive»). Затем юноша совершает серию убийств («Once»), а в итоге его казнят («Footsteps»). Трилогия называется «Мама — сын», позже она была выпущена отдельно на кассете. Концертный хит «Yellow Ledbetter» должен был попасть в треклист «Ten» Материала для альбома было написано много, но минимум от десяти песен группа в конечном итоге отказалась. Одну из них поклонники группы хорошо знают: это «Yellow Ledbetter»: партию МакКриди в ней сравнивали с риффами Хендрикса, а соло Госсарда даже попало в топ-100 соло-партий в мире по версии Guitar World. О чем песня — до сих пор понять сложно: вокал Веддера разобрать и в оригинале непросто, а в концертном варианте он постоянно любит менять слова и добавлять что‑то новое.

Магия живых выступлений Pearl Jam особенно сильно раскрывается в моменты исполнения «Yellow Ledbetter»