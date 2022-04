Почти все песни можно послушать в нашем плейлисте

Сильвиан и компания медленно избавляются от признаков поп-группы. Их главный хит — заторможенная, замороженная баллада без ударных с робкими пузыристыми синтезаторами. Выступление Japan на Top of the Pops с этой песней — одно из самых страшных за всю историю передачи: притом что в кадре не происходит ничего, а ощущения жуткие.

Мартин Фрай — главный джентльмен нью-вейва. Его костюм, будто одолженный Брайаном Ферри из Roxy Music, его артистичный голос и эти красочные оркестровые аранжировки — спасибо Тревору Хорну, будущему дирижеру успеха Frankie Goes to Hollywood — показали, что новая волна может быть по-настоящему роскошной. А «Poison Arrow» — главное тому доказательство.

Последний трек с последнего альбома The Police, построенный вокруг упругой басовой линии, одиночество которой безуспешно пытаются скрасить отстраненные звуки синтезатора. Красивое прощание The Police с миром и символическая передача эстафеты новой эпохе.

«Songs from the Big Chair»: как Tears for Fears записали ключевой альбом новой волны

40. Wham! «Everything She Wants»

Одна из главных удач в карьере The Human League и большой интернациональный хит, не в последнюю очередь благодаря которому нью-вейв стал восприниматься многими как музыка для сборников «Romantic Colletion». Песню помогали писать Джимми Джем и Терри Льюис, сонграйтерский дуэт, работавший с Джанет Джексон, The S.O.S. Band и прочими деятелями нового соула.

Соул и фанк, разыгранные белыми фигурами, обеспечили группе Curiosity Killed the Cat сиюминутный успех во второй половине 1980-х в Британии и Штатах. В клипе снялся Энди Уорхол — это одно из последних появлений художника на публике.

44. Duran Duran «Notorious»

Переживая турбулентные времена (уход гитариста и мозгового центра группы Энди Тейлора, а также барабанщика Роджера Тейлора), Duran Duran запираются в студии в компании Найла Роджерса и пробуют играть фанк средствами нью-вейва — и показывают остальным, как еще может звучать новая волна.

45. Talk Talk «Life’s What You Make It»

Трио еще играет новую волну, но уже куда изощреннее и изобретательнее коллег: центральный момент «Life’s What You Make It» — гитарное соло, к которому наверняка в свое время очень пристально прислушался гитарист Radiohead Джонни Гринвуд.

Конец эпохи

1987–1989

46. Depeche Mode «Never Let Me Down Again»

«Music for the Masses» не был ни альбомом-хитом, ни важным чекпойнтом — скорее переправой между нью-вейвом предыдущих работ и классическими альбомами группы. Но как минимум одну важную вещь подарил: «Never Let Me Down Again» ознаменовала как скорый отход Depeche Mode от новой волны, так и поиск жанром нового звука.

47. Living in a Box «Living in a Box»

Нью-вейв в поисках новых идей начинает активно озираться по сторонам и неожиданно находит грув и другие черты, не очень характерные для белой музыки. Сингл «Living in a Box» позволил одноименной группе с ноги вынести дверь в чарты по обе стороны Атлантики и заскочить на подножку уходящего поезда новой волны.

48. 52nd Street «What Did I Do Wrong?»