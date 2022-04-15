Восьмидесятые — нравится вам это или нет — все не выходят из моды. И, возможно, никогда уже не выйдут. Поклонники нью-вейва Николай Овчинников и Владимир Завьялов составили список из 100 песен жанра, которые стоит послушать, если хочется узнать больше о нем.

Почти все песни можно послушать в нашем плейлисте

Также лучшие хиты новой волны можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.

Корни новой волны 1977 1. Talking Heads «Psycho Killer»

Начинавшие с фолка американские студенты берут от панка разнузданность, а от глэма и протопанка — артистизм и игривость. Получается идеальный танцевальный хит нового времени с безумно приставучим «фа-фа-фа-фа». И начинается карьера Дэвида Бирна — человека, подружившего поп-мейнстрим с африканскими ритмами. 2. Дэвид Боуи «Heroes» Главный хамелеон поп-музыки записывает в Берлине героическую песню о негероической эпохе. Под смурную машинерию, красиво оформленную Брайаном Ино (то был первый большой выход будущего гения продакшена), он под конец срывается на крик. 1978 3. Human League «Being Boiled»

Первый относительно большой хит синти-попа. Шеффилдская группа несет в вокальную поп-музыку холод искусственных инструментов, а Филип Оки начитывает полубезумный текст поверх всего этого. 1979 4. The Police «Message in a Bottle»

Тут мог быть еще какой‑нибудь большой хит The Police, опытных виртуозов, показавших, как британцы могут записывать большие поп-хиты на слабую долю. Остановимся на самом отчаянном и танцевальном. 5. Japan «Quiet Life» Группа Дэвида Сильвиана принесла в синти-поп и новую волну строгий холодный визуальный стиль: такой глэм из неслучившегося будущего и викторианское изящество. Без нее никакие Duran Duran не стали бы популярны. 1980 6. New Musik «Living by Numbers»

Лондонская группа во главе с Тони Мэнсфилдом приносит в нью-вейв аккуратную акустику и весело играется с обработкой вокала (тут еще посоветуем их же песню «Churches» с вокодером). 7. The Korgis «Everybody’s Got to Learn Sometime» Выходцы из прог-рока Энди Дэвис и Дэвид Уоррен записали самый печальный хит синти-попа. Большинство знает или ремейк авторства группы «Форум» («Улетели листья»), или кавер Бека из «Вечного сияния чистого разума», но оригинал выигрывает у обеих версий и в мастерстве аранжировок, и в ощущении светлой грусти. 8. Дэвид Боуи «Ashes to Ashes»

Боуи учтиво знакомится с синтезаторами и заводит дружбу с нью-вейвом (в клипе на песню снялся среди прочих Стив Стрейндж из группы Visage), а жанр принимает у себя первую крупную селебу и добавляет очков авторитета по пути продвижения в мейнстрим. 9. Ultravox «Vienna» Избавившись от вокалиста Джона Фокса, панковских привычек, стрижек «под Боуи» и восклицательного знака в заглавии, группа Ultravox нашла себя в пылкой звонкоголосой музыке на базе новомодных синтезаторов. Сейчас сложно представить, но «Vienna» — вероятно, первая баллада (по крайней мере, баллада-хит) в жанре, предопределившая его дальнейшее развитие в эту сторону. Прорыв новой волны 1981 10. Human League «Don’t You Want Me»

Когда Оуки оставили бывшие партнеры по группе, он не придумал ничего лучше, чем нанять продюсера Мартина Рашента и взять двух вокалисток. В итоге получился альбом «Dare!» — яркий, безыдейный и танцевальный памятник всей ранней новой волне. Не альбом — праздник. А вот этот хит про жизнь «из грязи в князи» — идеальная вершина этого праздника. 11. Soft Cell «Tainted Love» Марк Алмонд и Дэвид Болл берут старый трек, который мало кто слышал раньше в исполнении Глории Джонс, и выпускают дерзкий и полный страсти хит о расставании. 12. New Musik «Churches» Второй важный хит New Musik. На смену наивной романтике — континентальный футуризм с вокодером. 13. Japan «Ghosts»

Сильвиан и компания медленно избавляются от признаков поп-группы. Их главный хит — заторможенная, замороженная баллада без ударных с робкими пузыристыми синтезаторами. Выступление Japan на Top of the Pops с этой песней — одно из самых страшных за всю историю передачи: притом что в кадре не происходит ничего, а ощущения жуткие. 14. Talk Talk «Talk Talk» Новая волна на службе поп-музыки присваивает себе ее самые рабочие методы — вокалист Talk Talk Марк Холлис повторяет в припеве название группы (и песни) так, чтобы вцепилось намертво и осталось в голове. Удивительно, что всего через девять лет эти же люди напишут мудреный, пространный и почти бессловесный «Laughing Stock» и нечаянно придумают построк.

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1982 15. ABC «Poison Arrow» Мартин Фрай — главный джентльмен нью-вейва. Его костюм, будто одолженный Брайаном Ферри из Roxy Music, его артистичный голос и эти красочные оркестровые аранжировки — спасибо Тревору Хорну, будущему дирижеру успеха Frankie Goes to Hollywood — показали, что новая волна может быть по-настоящему роскошной. А «Poison Arrow» — главное тому доказательство. 16. The Associates «Club Country»

Еще одна нега и роскошь на вершинах чартов. Шотландцы The Associates — одна из самых странных (и самых недооцененных) поп-групп первой половины восьмидесятых. Взяв понемногу от диско и кабаре, пост-панка и академического минимализма, они записывали заковыристые хиты. «Club Country» — один из лучших и уж точно самая яркая демонстрация недюжинных вокальных способностей Билла МакКензи. 17. A Flock of Seagulls «Space Age Love Song» Группу A Flock of Seagulls запомнили по дурацкой прическе их вокалиста, уничижительному упоминанию в фильме «Ла-Ла-Ленд» (мол, все хотят слушать каверы на дурацкие песни из 1980-х, а не джаз) и легкомысленному хиту «I Ran». Не вполне заслуженно — у группы хватало удачных и хватких песен, продвигавших жанр прямо наверх. 18. Simple Minds «Promised You a Miracle» Шотландцы Simple Minds по дороге от постпанка к стадионному року записали альбом «New Gold Dream 81/82/83/84», уже в названии которого нечаянно зафиксировали годы расцвета новой волны. Лучшие песни оттуда — медитативная заглавная и вот этот восторженный поп-бэнгер. 19. Altered Images «See Those Eyes»

Нью-вейв зря считался мужским жанром. Особенно учитывая, что один из самых светлых хитов жанра спела Клер Гроган, вокалистка шотландской группы Altered Images. 20. Duran Duran «Save a Prayer» Расцвет новой волны. Каноничная (как для группы, так и для жанра) баллада для фонариков, зажигалок на концертах и слез при любом удобном грустном случае. Снятое на Шри-Ланке видео к песне (как и их же клип к песне «Rio» с одноименного альбома) задает тон всей новой поп-музыке, где больше красок, неизведанных стран, чужеземной роскоши и меньше конструктивистского мрака. 1983 21. Kajagoogoo «Hang on Now» Kajagoogoo можно было бы счесть карикатурой на новую волну — о, эти яркие костюмы, эти нарочито безумные прически, этот напыщенный романтизм, — если бы не песни. Лучшая из тех, что были записаны с первым вокалистом Кристофером Лималем Хэммиллом, — вот это сумеречное диско. 22. Naked Eyes «Promises Promises»

Дуэт Naked Eyes просуществовал преступно недолго, выпустил пару альбомов, чуть пошумел в США и будто бы не оставил видимого наследия. Но на самом деле он одним из первых представил нью-вейв как радийную и комфортную поп-музыку без упражнений для связок, заламываний рук и романтических катарсисов и заодно показал технические возможности тогдашних синтезаторов (недаром Naked Eyes так и не поехали в тур, потому что воспроизвести всю эту машинерию на сцене тогда было невозможно). Недостающее и практически утерянное звено между минимализмом конца 1970-х —начала 1980-х и хитами синти-попа середины 1980-х. 23. Gang of Four «It It Love?»

Герои постпанка, сделавшие жанр музыкой для идейных танцев, к началу восьмидесятых, как считается, сдулись и заиграли скучный мейнстримовый поп. Впрочем, даже в такой ипостаси Энди Гилл и Джон Кинг делали идеальную в своей сумеречной страсти музыку для танцев.

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24. The Fixx «One Thing Leads to Another» Лондонская группа объединяет возможности пауэр-попа с его гитарной сталью и синтезаторной поп-музыки с ее футуристичными звучками. Одна из самых бодрых записей новой волны. 25. Thompson Twins «Love on Your Side»

Космополитичное трио (мужчина, девушка и афробританец) с жизнеутверждающим бэнгером о том, что любовь все преодолеет. Для интересующихся отдельно советуем альбом Thompson Twins «Queer» 1991 года — редкий пример удачного перерождения нововолновой группы в актуальный поп-коллектив (там есть и радиофрендли-баллады, и мэдчестер, и хип-хоп). 26. The Police «Tea in the Sahara» Последний трек с последнего альбома The Police, построенный вокруг упругой басовой линии, одиночество которой безуспешно пытаются скрасить отстраненные звуки синтезатора. Красивое прощание The Police с миром и символическая передача эстафеты новой эпохе. 1984 27. Prefab Sprout «Don’t Sing»

Первый трек с первого альбома одних из основателей софисти-попа —ответвления новой волны, представители которого исповедовали мягкость и любовь к старорежимному соулу. Prefab Sprout из всего софисти-попа были если не самыми удачливыми, то самыми безумными в лучшем смысле этого слова: то вворачивали губную гармошку, то записывали поп-оперы, то писали полушутливые песни про рок-звезд. 28. Inxs «Original Sin»

Австралийская группа Inxs во главе с гиперсексуальным Майклом Хатченсом совершает первый прорыв на большую поп-сцену и сразу с максимально прилипчивым танцевальным бэнгером. Тут и фанковые гитары, и захлебывающийся в страсти вокал, и саксофон. До покорения стадионов осталось совсем немного.

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29. Duran Duran «The Wild Boys» Эмоциональный — и коммерческий — пик Duran Duran. Потом группа Саймона ле Бона запишет саундтрек к Бонду, увлечется соулом и перестанет записывать альбомы, где можно послушать что‑то, кроме синглов. Но это потом, а «The Wild Boys» — их идеальный хит. 30. Propaganda «Dr. Mabuse»

Лучший пример немецкого синти-попа. Группа из Дюссельдорфа перебирается на лейбл Тревора Хорна ZTT и пишет трек по мотивам кинотрилогии Фрица Ланга о докторе Мабузе. Именно так впоследствии будет звучать весь европейский синти-поп вплоть до Сандтры и Modern Talking: просто, резко и холодно. Клип на «Dr. Mabuse» — одна из первых работ Антона Корбайна. 31. Fiction Factory «Feels Like Heaven»

Новая волна умиротворяющая. Шотландская группа из городка Перт (не путать с австралийским) записала всего один хит, но какой. «Feels Like Heaven» с его звонкими клавишными и тончайшим фальцетом Кевина Паттерсона — это и вправду путешествие в небеса. 32. Eurythmics «Here Comes the Rain Again» Нью-вейв прощается с зияющими звуковыми пустотами, из которых веет холодком, и потихоньку обустраивает пространство вокруг себя. В данном случае по-кинематографичному торжественными клавишами. 33. Talk Talk «Such a Shame» Не начав играться с большими формами, Talk Talk преуспевали в новой волне и насыщали большими хитами для радио, которые жанр во многом если не определяли, то объясняли. «Such a Shame» — один из них. Смешение стилей 1985 34. A-Ha «Take on Me»

Выживая в Лондоне в 1984-м, трое норвежцев не знали, что сейчас напишут не только хит поколения и рубежную песню жанра, но и отложенную на 35 лет вперед инструкцию для поп-звезд. В 2022-м «Take on Me» кажется чуть ли не самой важной песней для сегодняшней поп-музыки.

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35. Depeche Mode «Shake the Disease» «Shake the Disease» разделила два важных периода в карьере Depeche Mode, впервые показала группу в том виде, в котором мы ее привыкли знать и воспринимать, а еще принесла в жанр мрачную дымку. 36. Simple Minds «Speed Your Love to Me»

Нью-вейв как стадионный рок — с мощной ритм-секцией и выразительной гитарной партией. Как выяснилось, играть мускулами тоже можно. Жаль, что U2 оказались напористее и выиграли у Simple Minds борьбу за слушателя: последние все-таки куда человечнее. 37. ’Til Tuesday «Voices Carry» Редкий случай нью-вейва с другой стороны Атлантики, еще и с фронтвумен во главе. «Voices Carry» — баллада, будто созданная для пиковых сцен в ромкомах. Это главный и, по сути, единственный хит ’Til Tuesday, дотянувших (правда, без особого успеха) до конца 1980-х и почему‑то не покоривших родину жанра Британию. 38. The Comsat Angels «I’m Falling»

Нью-вейв на танцполе — клавиши на слабую долю, задающий грув упругий бас, синтезаторное соло в бридже. Забавно, что в рабочее время эта группа играла постпанк и даже вдохновляла реставраторов жанра из 2000-х вроде Editors, но под конец карьеры сподобилась на такой вот изумительный поп-хит. 39. Tears For Fears «Everybody Wants to Rule the World» Пик нью-вейва, провозглашение триумфа жанра и устроенное тут же пышное пиршество по этому поводу. Музыка важных слов, широких мазков и больших стадионов. Песня на века. Вероятно, ключевая запись жанра, обозначившая окончательное превращение новой волны в музыку стадионов и погружение жанра в зенит музыкального мейнстрима 1980-х.

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40. Wham! «Everything She Wants»

Пособие от Джорджа Майкла и Эндою Риджли по тому, как на базе нью-вейва строить поп-музыку широких взглядов и высших масштабов и перерасти родовой жанр (правда, это Майкл доведет до ума уже в одиночку). 1986 41. The Human League «Human» Одна из главных удач в карьере The Human League и большой интернациональный хит, не в последнюю очередь благодаря которому нью-вейв стал восприниматься многими как музыка для сборников «Romantic Colletion». Песню помогали писать Джимми Джем и Терри Льюис, сонграйтерский дуэт, работавший с Джанет Джексон, The S.O.S. Band и прочими деятелями нового соула. 42. Depeche Mode «Stripped»

Нью-вейв индустриальный. Вместо пылкой влюбленности бесчувственная телесность. Вместо пастельных тонов холодная машинерия. Готовая инструкция по применению как для многочисленных клонов Depeche Mode, так и для немецкого индастриала в следующем десятилетии. Недаром Rammstein сделали кавер именно на эту песню. 43. Curiosity Killed the Cat «Misfit»

Соул и фанк, разыгранные белыми фигурами, обеспечили группе Curiosity Killed the Cat сиюминутный успех во второй половине 1980-х в Британии и Штатах. В клипе снялся Энди Уорхол — это одно из последних появлений художника на публике. 44. Duran Duran «Notorious» Переживая турбулентные времена (уход гитариста и мозгового центра группы Энди Тейлора, а также барабанщика Роджера Тейлора), Duran Duran запираются в студии в компании Найла Роджерса и пробуют играть фанк средствами нью-вейва — и показывают остальным, как еще может звучать новая волна. 45. Talk Talk «Life’s What You Make It» Трио еще играет новую волну, но уже куда изощреннее и изобретательнее коллег: центральный момент «Life’s What You Make It» — гитарное соло, к которому наверняка в свое время очень пристально прислушался гитарист Radiohead Джонни Гринвуд. Конец эпохи 1987–1989 46. Depeche Mode «Never Let Me Down Again» «Music for the Masses» не был ни альбомом-хитом, ни важным чекпойнтом — скорее переправой между нью-вейвом предыдущих работ и классическими альбомами группы. Но как минимум одну важную вещь подарил: «Never Let Me Down Again» ознаменовала как скорый отход Depeche Mode от новой волны, так и поиск жанром нового звука. 47. Living in a Box «Living in a Box» Нью-вейв в поисках новых идей начинает активно озираться по сторонам и неожиданно находит грув и другие черты, не очень характерные для белой музыки. Сингл «Living in a Box» позволил одноименной группе с ноги вынести дверь в чарты по обе стороны Атлантики и заскочить на подножку уходящего поезда новой волны. 48. 52nd Street «What Did I Do Wrong?»

Не устаем напоминать, что у новой волны не только мужское лицо и не только корни в лице группы Kraftwerk. Пример тому — группа 52nd Street, которую одинаково справедливо можно отнести как к нью-вейву (они начинали в манчестерском клубе Factory), так и к R’n’B. «What Did I Do Wrong» — далеко не главный хит группы, но зато, вероятно, самая показательная вещь в контексте жанра. 49. Spandau Ballet «Crashed into Love» Запоздалый, а оттого неслучившийся хит авторов «True» и «Gold», произведенный по классическим методам как группы, так и жанра в целом — до одури пылкая любовная лирика, духовой катарсис в нужный момент и духоподъемный рефрен: в каком‑нибудь 1985 году песня не сползала бы с верхних чартовых строчек. 1989-й, увы, диктовал уже иные правила игры. 50. Tears for Fears «Advice for the Young at Heart»

Финальная точка по пути новой волны от леденящей синтетики минимализма до звукового богатства, пышности аранжировок и больших форм и артроковых амбиций. Все это — на втором (и финальном классическом) альбоме Tears for Fears, поставившем черту под жанром.