1 июня дебютной пластинке a-ha и ключевому альбому новой волны «Hunting High and Low» исполняется 35 лет. К этой дате решили вспомнить всю дискографию группы и составить топ альбомов (разумеется, субъективный) — от новой романтики до блюза и фанка, от синти-попа до стадионного рока и обратно. Ну, и предлагаем вам проголосовать.

«Foot of the Mountain» 2009

Ностальгическое ралли на потертых колесах . Группа, которая хитрее прочих коллег по нью-вейву обошлась с собственной старостью (см. «Minor Earth, Major Sky»), нарвалась на вечные грабли ретроспективных сантиментов. «Foot of the Mountain» — обращение к подвижному синти-попу дебютного альбома, но, увы, без прежней прыти, а в данном случае это обязательное условие. «Cast in Steel» 2015

В 2015 году a-ha вернулись во второй разПервый камбэк был в конце 1990-х. Второй — в середине 2010-х — чтобы записать альбом, который на фанатской полке, конечно, не затеряется, но и к дискографии группы (читай — списку хитов и других регалий) не добавит вообще ничего. «Cast in Steel» — малость усталая, но благозвучная синтетика , безупречная акустика и недурная баллада «Under the Makeup» с убедительным мелодраматическим пафосом. Кажется, действительно последний альбом группы: a-ha в последнее время занимались реставрацией прошлого и ностальгическими турне, а новым материалом почти не занимались. «Analogue» 2005

Заглавие как заявление — здесь и правда ноль намеков на электронную музыку в каком бы то ни было виде, — двенадцать песен с живыми гитарами и акустикой без суеты и размытых клавиш, а еще последний на данный момент большой хит группы (заглавная песня, спасибо Максу МартинуШведский хитмейкер, соавтор треков для Бритни Спирс, ’N Sync, The Weeknd и других больших поп-артистов. за содействие). В карьере группы было несколько крайностей — «Analogue» отвечает за ту, в которой печальных баллад стало больше, чем когда‑либо. Другое дело, что на длинной дистанции это неизбежно нагоняет тоску . «Stay on These Roads» 1988

Альбом, подводящий черту под «a-ha версии 1.0» : вроде бы все тот же пылкий нью-вейв, но с взрослеющими лицами участников и нескрываемой грустинкой в глазах и аккордах. Через пару лет a-ha резко помрачнеют и разменяют новую волну на степенный рок, а пока они выжимают из увядающего жанра лучшие методы. Тут есть и стадионно-хоровая «The Living Daylights»Каноническая версия саундтрека вышла отдельным синглом, в альбомной синтезаторы заменяют оркестр. из саундтрека к «Бонду», и программная баллада «Stay on These Roads», и прыткий номер для дискотек «Touchy». «East of the Sun, West of the Moon» 1990

Альбом начинаетсяКавер-версия песни The Everly Brothers «Crying in the Rain», ставшая популярным треком на российских радиостанциях. и заканчиваетсяПесня «(Seemingly) Non Stop July», которая была би-сайдом для «Crying in the Rain», авторства Пола Воктора. раскатами грома, разменявший четвертый десяток Мортен Харкет предстает то матерым рокстаром, то умудренным меланхоликом , а Пол Воктор и Магне Фурухольмен ищут новый звук и находят его в громогласном стадионном роке, блюзовых аккордах и скулящем саксофоне. Надо сказать, этот звук группе пошел, хоть и коммерческого успеха a-ha альбом и не принес. Изменились и концерты группы: a-ha с удовольствием и толком заиграли в рок-звезд — просто посмотрите и послушайте, как тогда зазвучали старые хиты. Годы спустя участники группы признаются: настолько радикальный отказ от поп-синтетики прошлых записей обусловлен взрослением и нежеланием оставаться группой «мальчиков с плакатов журнала Bravo Вот пример.». «Scoundrel Days» 1986

Во втором альбоме группы не нашлось хита, равного «Take on Me» по охвату слушателей, — вроде бы и трагедия, но его не найдется и в остальных восьми альбомах группы — и ничего, любить их меньше за это мы не будем. Зато здесь нашлось много чего другого: стадионная стать и исступленная страсть и вот эта рокстаровская энергетика, которая четыре года спустя раскроется на полную, а пока разыгрывается на поле новой волны (лучшие вещи — заглавная и «I’ve Been Losing You»). Эмоциональный пик и альбома, и ранних a-ha вообще — эйфорическая «Manhattan Skyline», где дрожащий фальцет Харкета вдруг срывается в припеве на громогласную зычную отповедь «Я никогда не хочу больше видеть твое лицо» .

«Lifelines» 2002

Фактически брат-близнец «Minor Earth, Major Sky», вышедшего двумя годами ранее, и, пожалуй, наиболее показательный артефакт a-ha нулевых — акустика без тревоги и суеты, немного печали и много любви. Альбом, где клавишник Магне Фурухольмен вышел на композиторский и сонграйтерский пик — как минимум из‑за удивительной красоты заглавного хита, который точно бы разогнал карьеру кого‑нибудь из «новых тихих» начала нулевых. «Lifelines» — музыка гармонии, штиля после бурь от трех людей, которые красиво и правильно повзрослели . «Minor Earth, Major Sky» 2000

Идеальный альбом-камбэк. Собравшись после шестилетнего перерыва, a-ha оставили в прошлом страсть, тестостерон, мощь, прыть и много других примет своего прошлого. Пол Воктор добавил к своей фамилии окончание «Савой». Благодаря группе Savoy — дуэту со своей женой, по собственным признаниям, он научился по-новому сочинять песни. Остепенившийся Харкет избавился от рокстаровских приемов, а его голос — от нижнего регистра. Новые a-ha — это меланхолия в квадрате, фальцет Харкета как точка силыМортен Харкет в хите-камбэке «Summer Moved On» держит одну ноту в течение 20,2 секунды — рекорд!, поп-музыка того момента как средство, «новые тихие» вроде тех же Coldplay как младшие союзники. «Hunting High and Low» 1985

Памятник новой волны, точка опоры для доброй половины стадионного рока нулевых и самый кассовый альбом группы, где есть та самая песня как источник доходов и проклятие группы. Альбом писался долго и мучительно: участники искали деньги на жилье в Лондоне и запись песен, перепробовали кучу методов, пока не нашли и не отточили свои. Оно того стоило — «Hunting High and Low» оказался на почетной доске жанраРечь о новой волне в ее наиболее мейнстримовом изводе — новаторы с синтезаторами взялись за большую стадионную поп-музыку. вместе с «Song from the Big Chair» Tears for Fears, «Rio» Duran Duran и «True» Spandau Ballet и впервые после Грига вернул Норвегию на музыкальную карту мира.

«Hunting High and Low» — десять безупречных артефактов новой волны, ноль проходных песен, идеальный портрет жанра и в то же время ультимативный гид по нему : новая волна как идеальный поп-хит («Take on Me»), как баллада-монумент (заглавная песня), как стадионное упражнение по хоровому пению («The Sun Always Shine on TV»). А еще «Living a Boy’s Adventure Tale», «The Blue Sky» и финальная ода неуспеху «Here I Stand and Face the Rain» — стать севера как собственный трейдмарк. «Memorial Beach» 1993

Зона тотального дискомфорта как творческий пик . a-ha коммерчески оступились с рок-поворотом в предыдущем альбоме, параллельно с этим поставили рекорд Гиннесса по числу зрителей на своем фестивальном сете в Рио-де-Жанейро и мучились с тем, что делать дальше. Что на входе: несколько лет записи, отправленный в мусоропровод уже почти готовый альбом, ссоры с продюсером, ссоры друг с другом и куча других неурядиц. Что на выходе: a-ha, какими мы их не слышали ни до, ни после: печальный блюз, хмурый фанк, виляющий бас. Зловещий баритон Харкета в семиминутной «Cold as Stone», U2-образный рок, хрустальный фальцет Харкета в «Locust», трогательная баллада «Angel in the Snow» и лютый мрак. Альбом-надрыв, альбом-истощение: после записи «Memorial Beach» и тура в его поддержку группа развалилась на несколько лет, и участники перестали общаться друг с другом.

