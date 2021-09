« Тишина — самое важное, что у тебя есть , одна нота лучше двух, душа первична, а техника, хоть и имеет некоторое значение, всегда на втором месте». Так Марк Холлис, лидер Talk Talk, говорил в профайле Melody Maker о правилах, которыми он руководствовался при записи финального альбома группы «Laughing Stock», — добавляя «как и всегда». Действительно, предыдущий альбом, «Spirit of Eden», уже был сделан по схожим — но не идентичным — лекалам. В нем арт-поп их альбома 1986 года «The Colour of Spring», изящный и тонкий, уступил место поразительной красоты рок-музыке, которая вообще ни во что не вписывалась. До появления в английской прессе термина «построк» оставалось еще несколько лет, а назвать это «прог-роком» как‑то не поднималась рука.

Многие критики тех лет считали, что это резкий разворот в сторону , — на что Холлис сразу приводил в пример «Chameleon Day», песню с «The Colour of Spring», которая на поздних альбомах группы вовсе не затерялась бы. Но даже на первых, нью-вейвовых альбомах группы проскальзывали эксперименты. Хотя большинству в первую очередь они запомнились хитом «It’s My Life» (увы, стоит посмотреть правде в глаза), их дискография и сейчас требует пристального к ней внимания.

И тем не менее сделать это стоит — как минимум для тех, кто про «Laughing Stock» до этого момента ничего не слышал. Поскольку перед этим альбомом группа распрощалась с лейблом EMI и подписала контракт с Polydor, последние возродили специально для группы лейбл Verve, преимущественно джазовый, но издававший при этом и The Velvet Underground с Mothers of Invention Фрэнка Заппы. В целом можно упростить звук альбома именно что до фразы о том, что он звучит как нечто среднее между экспериментальным роком и кротким джазом, — однако он все-таки куда интереснее.

К «Laughing Stock» группа не снимала клипы, последним официальным видео было вот это, на трогательную «I Believe in You» со «Spirit of Eden». По ней можно увидеть и духовное перерождение, и душевное состояние Марка Холлиса

Для того, чтобы пойти в сторону Talk Talk, уже необходимо было иметь обширный культурный багаж и открытое сердце — а для копирования обычно нужно быть либо циником, либо дилетантом. При этом стоит отметить, что влияние скорее стоит причислить к Холлису в целом, а не к одному только «Laughing Stock». Будущие последователи последователей (не путать с копиями копий), These New Puritans, как будто гораздо сильнее вдохновлялись сольным альбомом Холлиса, который выйдет позднее, — с его явной любовью к довоенным композиторам. Огромное количество музыкантов, признающихся в любви к Talk Talk, от St. Vincent и The 1975 до Elbow и Bon Iver, любимым своим альбомом обычно называют «Spirit of Eden», а не «Laughing Stock».

И действительно, то ощущение, что можно найти в «Laughing Stock» и которое потом будут вызывать, например, Tortoise и ранние Mogwai, можно найти и в «Spirit of Eden». Однако если предпоследний альбом группы лишь показывал, куда можно двигаться после рока, то последний — что это направление полно мрака и темноты.