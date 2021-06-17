Антон Вагин («Всякая годная попса») продолжает исследовать по нашей просьбе новинки поп-музыки. В новом выпуске — пластинки Агутина и Орбакайте, новые тикток-хиты и многое другое.

В мае в мире поп-музыки произошло 2 заметных события: Brit Awards и «Евровидение». Первое в очередной раз подтвердило статус-кво главных поп-деятелей наших дней (к слову, куда более справедливо, чем приснопамятная «Грэмми»). А вот второе, на первый взгляд, внесло смуту в поп-миры, ведь на «Евровидении» в этом году выиграли самые настоящие рокеры Måneskin, после чего начались разговоры о том, что-де планета устала от попсы и хочет музыки пожестче. Но, к счастью или к сожалению, «Евровидение» вообще никак не отражает настоящие тренды и, конечно, никакого поп-вымирания нам не грозит, что с лихвой доказывает то, какой объем первоклассной попсовой музыки вышло в мае. Собственно, о ней сегодня и поговорим. Синглы Егор Шип «Кис-кис»

У каждого поколения должен быть смазливый кумир для лиц младшего школьного возраста. Нынче это Егор Шип! И таких исполнителей обычно принято рьяно хейтить. Однако давайте уже все-таки как‑то эволюционировать и расширять свой музыкальный вкус. Егор — молодец. Музыка у него разнообразная, прилипчивая, яркая. И дело не обходится одним только его мегахитом «Диор». «Кис-кис» — отличный пример поп-рока от человека, который и дань нулевым отдает, и не забывает, в каком году находится . Белла Порч «Build a Bitch»

Вот и западные тиктокеры пошли по пути русских коллег и запели! Белла Порч, одна из самых (если не самая) популярных леди в TikTok, наконец врывается в мир музыки . И, само собой, делает это мощнее всех, вламывая нам с вертухи кайфовый кьют-поп без всяких излишних премудрствований.

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Абрикоса «Гольфы со смайлом»

Абрикоса продолжает свой крестовый поход на кьют-рок и нынче уже однозначно может именоваться княгиней этого поджанра. «Гольфы со смайлом» — это драйв, оголтелость и молодость, так и надо жить. Главное же, что новый трек доказывает, так это то, что Абрикоса не певица одного хита, «Влюбилась в друга», и это не может не радовать. Кристина Орбакайте «Я — Кристина Орбакайте»

Кристина Эдмундовна не очень часто радует нас новыми творениями. Ее 50-летний юбилей, отмечавшийся всей страной, — отличный повод выпустить что‑то свеженькое. И не просто так, а с размахом! Новый трек — размашистый танцевальный ураган, который мигом уносит вас из Барнаула в степи Казахстана , а оттуда — уж куда повезет, сами виноваты, что включили! Woo!ah! «Wish»

Категорический поп-эскапизм от свежеиспечtнной южнокорейской банды. Большего и не надо! Альбомы Леонид Агутин «Включите свет»

Агутин умеет делать фирму́. В этом сомнений нет. Взгляните на его дискографию и почти ничего зашкварного не найдете. Человек знает стиль. Человек понимает жизнь. Но человек ли он? Давайте внимательно послушаем, что Леонид Николаевич сообщает нам на своей 15-й студийной пластинке. «Я вас прошу, включите свет над этой самой лучшей из живых планет». А что, есть другие живые планеты? А есть мертвые? Кто их убил? Далее: «Мы с тобой как инопланетяне, лишь умом так похожи на людей». Ничего не настораживает? «Я на всякий случай помню каждый лучик, что способен хоть кого с ума свести». То есть Агутин напрямую признается, что он инопланетянин, у которого есть психологическое оружие, сводящее с ума, а теперь ему надо, чтоб над Землей включили свет?! Это, конечно, обескураживает, но в принципе не так уж оно и плохо. Смотрите сами: свежая пластинка Леонида Николаевича — размеренный поп-рок с непременными латиноамериканскими мотивами , с богатыми аранжировками и какой‑то бесконечной мудростью, заключенной в уютные мелодии. Если инопланетяне могут делать такую музыку, нам это только в кайф! Владимир Кузьмин «Махагон»

Владимир Борисович совершенно неистово каждый год заваливает нас новыми альбомами, а мы и не против! Ведь раз от раза в его творчестве ничего не меняется и не становится хуже. Кузьмин как раньше пилил добротнейший поп-рок с блюзовым уклоном, так и продолжает это делать. Может быть, на «Махагоне» не хватает хитов и хочется услышать от Кузьмина какие‑то эксперименты. Но надо ли оно, когда начинает играть «Когда ты вспомнишь обо мне»? Волуа «Дилдо-поп»

Новый мини-альбом краснодарской певицы Оксаны Ауловой продвигался с понятным посылом: уникальная запись, где среди инструментов можно встретить самые настоящие вибраторы. И это, конечно, так! Но, честно признаться, те самые вибраторы лишь слегка помогают общей безумной конфетной атмосфере. Всего за 3 песни Волуа наваливает столько танцевального меда, сколько некоторые за всю жизнь не успевают. Если раньше у Оксаны в творчестве аранжировки были поскромнее и поаккуратнее, то теперь на вибротяге они улетают куда‑то в космос. Но и этого было бы мало без отменного чувства мелодии, в котором Волуа никогда нельзя было отказать. Что тут сказать? Мало! Биби Рекса «Better Mistakes»

Давайте сразу: Биби Рекса в очередной раз записала классный альбом . Она все еще одна из лучших современных поп-композиторов планеты Земля! Ошибки? Всем бы такие! Тут, конечно, не все ровно: от проникновенных баллад вроде «Sabotage» Биби бросает в тукслое R’n’B а-ля «My Dear Love». Но эта разношерстность даже идет Рексе на пользу. Благодаря этой игре на контрастах мы получаем, например, «Sacrifice», возможно, один из главных бэнгеров 2021-го. Что ж, в очередной раз постюгославская поп-мафия всех нахлобучила! Где оформить подписку на такой сервис, чтобы это происходило гарантированно и регулярно? Texas «Hi»

Порой хочется просто взять и вернуться к корням. Вернуться из громкого технологичного мегаполиса в тихонькую простецкую деревеньку, где всё просто и знакомо, а у забора все еще плодоносит черный крыжовник, как и 20 лет назад. Ровно такой опыт предоставляет нам шотландская группа Texas в своем 10-м студийнике. Для большинства из вас Texas — это, наверное, один лишь хит «Summer Son» (на крайний случай еще «I Don’t Want a Lover»), но этим их творческие заслуги не ограничиваются. «Hi» — прекрасный пример олдскульного подхода к написанию песен по всем параметрам (в том числе и архаичный инструментарий). Для индустрии такие пластинки ничего не значат, но приносят куда больше положительных эмоций, чем любые новации последних времен. Tulia «Półmrok»

Представительницы Польши на «Евровидении-2019» наконец выпустили свой второй студийный альбом, куда, в частности, вошел трек «Pali Się (Fire of Love)», с которым они и выступали на конкурсе. Что и говорить, Tulia — группа уникальная. Ну кто еще может соединять в творчестве народную польскую музыку с характерным восточнославянским многоголосием, поп-мотивы и мрачные рок-аранжировки? Использование фольклора в поп-музыке — дело, конечно, нередкое, но, увы, уж слишком часто выливающееся в шаблонную пошлятину. Ее Tulia избегают: тут и стиль узнаваемый, и песни отменные. Послушаешь их и так и хочется окунуться в Вислу на рассвете, встречая День всех святых. Błyszczący! Kyrah «Kyrah»

В край отбитый клубный поп, будто ворвавшийся к нам прямиком из 2009 года, когда самыми модными записями были «Blackout» Бритни Спирс и «Animal» Кеши. Впрочем, это объяснимо, ведь американка Кайра начинала как раз чуть более 10 лет назад, когда впервые и выпустила треки, вошедшие в этот альбом. Что было дальше, почему мы ждали столько времени, чтобы альбом наконец вышел, неизвестно. Но если тогда она звучала совершенно типично и неприметно, то сегодня, напротив, такой сырой попсовый звук без всяких примесей звучит если не как откровение, то как что‑то освежающее, особенно на фоне многочисленной новомодной нудятины а-ля Оливия Родриго. Миру нужны тупые танцы! Их и дает нам Кайра, практически безымянный солдат поп-сопротивления. The Veronicas «Godzilla»

Назвали пластинку «Годзилла»? Будьте добры соответствовать! В одноименной песне австралийскому дуэту The Veronicas это вполне себе удается. Разрывной грозный рок, идеальный для момента пробуждения японского монстра. Но дело в том, что фильмография Годзиллы крайне разнообразна и неоднородна. В ней кайдзю были не только угрозой человечества, но и его защитниками и друзьями. Не говоря уж про серии с ребенком Годзиллы, поющими феями и прочими радостями японского синематографа. Понимают это и The Veronicas, поэтому их новый альбом — это и свирепый гитарный рок, и миловидный поп под синтезаторы. NK «Красное вино»

После прошлогодних латино-экспериментов на альбоме «Ecléctica» от Насти Каменских можно было ожидать чего угодно: и трип-хопа, и ню-метала, и евродэнса. Но нет, Анастасия Алексеевна хитрее, и вместо каких‑то крышесносных новаторств мы слышим развитие идей ее дебютного сольника «No Komments». И хорошо! Каменских и раньше-то наваливала мощнейший и моднейший поп, а теперь уж совсем перешла в какую‑то ультимативную форму. «Красное вино» — сборник для идеальной танцевальной ночи и стирания подошв ваших новых кроссовок. Мрак! Наглость! Агрессия! Кайф! Мало того, Настя через всю пластинку проносит простую идею: «Девочки рулят!» Доказывает это она не словом, а делом, потому что после прослушивания всех этих образцовых поп-бэнгеров иной мысли в голове появиться и не может. Fionn «Candid Constellations»

Чисто добротный классический попс без всяких претензий от канадского девичьего дуэта. Добро, наивно, просто — то, что нужно! Ну а треки вроде «Dirty Dancing» и «Hold Off» спокойно можно вносить в копилку лучших песен года. Елена Темникова «Temnikova 5 Paris»

В последние пару лет у Елены Темниковой наблюдался очевидный кризис перепроизводства. В 2016-м ей удалось найти свой стиль, стать лицом русского дип-хауса и вообще мощно заявить о себе как о сольной певице. Только вот после этого ничего особо не изменилось, и Темникова как варилась в своем любимом дип-хаус-супе, так и продолжала это делать практически без каких‑либо подвижек в сторону других жанров. Пятый альбом тоже мало что добавляет к этому, но каким‑то невообразимым образом Темниковой удалось вдохнуть в жанр новую жизнь . Возможно, виной тому сложная любовная история, легшая в основу сюжета альбома. А возможно, Темникова уже настолько свыклась со своей любимой эстетикой, что стала с ней единым целым и готовится поглотить всю известную Вселенную, чтобы все мы были в одном гигантском мясе, подзвученном упругими синтезаторными басами. Что ж, это тоже неплохо. Стефани Хайнцманн «Labyrinth»

Образцовый пример лютого поп-звука 2010-х, ставшего честью и совестью музыки прошлого десятилетия. Стефани Хайнцманн, что родом из Швейцарии, певица, прямо скажем, не самая известная, но жару дает похлеще своих именитых коллег. Всем, кому небезразличен мейнстрим, к ознакомлению обязательно! «Хворь» «Веселые старты»

Группа «Хворь» — это, конечно, не то чтоб прям совсем поп-музыка, а проект андеграундный, но уж позволим себе немного пройтись и по подземельям, где порой обитают такие прекрасные драконы. Московский дуэт в полном соответствии со своим названием рубит отчаянный депрессивный лоуфай-поп про перестройку, в котором, кажется, нет ни единого просвета. Но в то же время этот поход по суровым музыкальным канализациям сопровождается такими душевными синт-порывами, что свет в конце туннеля появляется сам собой. Sati Ethnica «Jwaalaa»

Сати Казанову, конечно, все из вас знают как бывшую участницу группы «Фабрика», а ныне сольную поп-певицу. Но вот наверняка не все из вас слышали другую сторону ее творчества — проект Sati Ethnica. В нем певица вовсю угорает по этно-электронике, замешанной на ее любимых восточных мотивах, мантрах, Индии. И, честно говоря, получается это у нее куда лучше, чем обычные поп-песни. Aly & AJ «A Touch of the Beat Gets You Up on Your Feet Gets You Out and Then Into the Sun»

Экс-звезды «Диснея» Элисон и Аманда Михалка, они же Aly & AJ, вот уже 15 лет только и делают, что спонсируют нашу жизнь позитивом, бодростью духа и прочими дофаминными радостями. Новый альбом с непроизносимым названием это правило подтверждает. Последние годы Aly & AJ вовсю шатались в просторах звука 80-х, как и многие их коллеги, а вот на свежей пластинке решили сделать что‑то более солнечное и песочное, как их родная Калифорния. Гитар и влияния 70-х стало больше, но при этом и свои любимые синты в шкаф Aly & AJ не спрятали. Получилась пластинка максимально чувственная и вневременная по духу.

‍ LiSA «Ladybug»

Кому уж точно не откажешь в разнообразии, так это японцам! Вот и певица LiSA в очередной раз напоминает нам об этом на своем новом альбоме. Готовьтесь оседлать божью коровку и пуститься в сверхскоростное путешествие по калейдоскопическому безумию жанров. Осторожно, возможна турбулентность при перемещении от жесткого сверхитарного рока до миловидного джей-попа! Эта поездка запомнится вам надолго. Rocket Punch «Ring Ring»