За два месяца вышло уже два музыкальных альбома на стихи русскоязычных поэтов — Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой. Егор Михайлов пытается понять, зачем нужно петь стихи из школьной программы и почему эти трибьюты часто оказываются плохими.

Егор Михайлов Культурный редактор «Афиши Daily», литературный критик

Иосиф Бродский рассказывал, что ненавидит, когда люди поют стихи под музыку, а одному человеку, решившемуся исполнить стихи самого Бродского, поэт разбил голову его собственной гитарой. Такое признание — мы его знаем со слов литературоведа-русиста Бенгта Янгфельдта — кажется чересчур жестоким даже для поэта, у которого, как известно, все святое. Но с тех пор, как Бродский не может отбиться, появилось немало доводов, помогающих его понять — от речитатива Земфиры через попытку Басты притвориться Гребенщиковым до монструозного альбома из семнадцати песен в исполнении Олега Митяева.

Не то чтобы стихи именно Бродского как‑то особо не дружили с музыкой, но большая часть примеров заставляет поежиться от кринжа.

Тем не менее музыкальные трибьюты поэтам в последнее десятилетие стали отдельным феноменом — время от времени музыканты собираются и расхватывают самые ходовые стихи еще одного классика к очередному юбилею. От трибьют-альбомов вообще не отбиться, но все же перепетые песни «Мумий Тролля», «Кино» или Высоцкого — не то же, что переложение на музыку текстов, которые прежде были буквами на бумаге.

В полной мере этот тренд стартовал в 2014 году с альбома «Лермонтов. 200 по встречной», придуманного Юрой Лобиковым, внуком Юрия Визбора. Интересный и по задумке, и по составу участников проект получился скорее курьезом. Описывать его словами увлекательнее, чем слушать: там были сразу три версии «Выхожу один я на дорогу» на двух языках, инструментальная джазовая фантазия по мотивам «Смерти поэта», «Парус» на китайском — а на деле и скучно, и грустно, и некому руку подать. Альбом вышел одновременно переусложненным и банальным, в раздутом до 32 песен треклисте не нашлось ни одного бронебойного хита. «200 по встречной» оказался одним из тех междусобойных арт-проектов, которые интересны в основном только их участникам.

Другое дело — вышедший в начале 2021-го трибьют Мандельштаму, на котором режиссер Рома Либеров собрал звезд разного калибра от «Порнофильмов» и Оксимирона до участвовавших в «200 по встречной» Кати Павловой и Александра Маноцкова. Самый главный результат — альбом слушать интересно. Леонид Агутин превратил стихи Мандельштама в ресторанную версию Стинга; IOWA нашла в них мощный танцевальный хук; даже к песне Shortparis «Эта ночь непоправима» только одна претензия: ее невозможно отличить от любой другой песни Shortparis.

Несмотря на место Мандельштама в русскоязычной поэзии, в паре «поэт—музыканты» ведущую роль здесь исполняют последние — и это хорошо.

Мандельштамовский трибьют подцепил у лермонтовского идею сопоставления разных версий одного стихотворения и реализовал ее гораздо нагляднее. За танцевальной «Возьми на радость из моих ладоней» следует нежная «Priimki džiaugsmą iš manųjų rankų» Алины Орловой: с первого прослушивания легко упустить то, что это одно и то же стихотворение, только на разных языках. Это, кстати, еще одно отличие сборника. В «200 по встречной» английский и китайский языки были занятной вишенкой на и без того переслащенном торте. Когда в «Сохрани мою речь навсегда» появляются украинский, грузинский и литовский, это выглядит тихим политическим заявлением.

Пока российское государство то пассивно, то агрессивно враждует с Украиной, Грузией и Прибалтикой, музыканты разных стран игнорируют эту вражду, объединяются, создавая на уже давно не русскоязычном пространстве мандельштамоязычное.



Это дает повод поговорить о том, зачем вообще нужны в таких сборниках стихи заслуженных поэтов. Ответов тут может быть много. В случае Лермонтова это общий канон, в равной степени знакомый и подзабытый, становящийся топором, из которого каждый из десятков музыкантов варит собственную кашу. В случае Мандельштама — еще не пережеванные до безвкусия классические стихи, которые вступают в диалог с берущимися за них музыкантами. А есть еще и третий, самый очевидный, вариант — когда знакомое имя из школьной программы становится кликбейтом: «Учителя ОФИГЕЛИ, когда услышали, что эти стихи можно читать не только у доски!»

И тут время поговорить о новом трибьюте «Я — голос ваш», прохаживающемся по стихам Анны Ахматовой. С виду это вполне логичное продолжение линии «Сохрани мою речь навсегда»: на альбоме, вышедшем к годовщине смерти поэтессы (соглашусь с мнением филолога Александры Чабан и буду называть ее именно так), собрались десять больших звезд, включая тех же IOWA. Более того, поскольку дата соседствует с 8 Марта, а Ахматова позорно остается одной из трех (!) женщин, допущенных в школьную программу, «Я — голос ваш» становится еще и профеминистическим высказыванием: звучат на альбоме только женские голоса. Неизвестно, оценила бы такой подход сама Ахматова («Я научила женщин говорить…/Но, боже, как их замолчать заставить!»), но задумка похвальная. Опять же, пока речь не доходит до содержания. Сборник производит впечатление собранной на скорую руку попытки повторить успех «Речи». «Голос» невдумчив, неизобретателен и попросту неинтересен.

Строки Ахматовой не растворяются в этих песнях и не высвечиваются новыми красками, а неловко лежат, накинутые сверху на музыку, никак с ними не взаимодействующую.

Странным образом самой если не интересной, то адекватной песней оказывается «Приходи на меня посмотреть» в исполнении Лолиты — да и та звучит недоделано, обрываясь будто бы в тот момент, когда дедлайн заставил поставить точку и отправить трек продюсерам. Вообще же в альбоме сложно выделить хотя бы одну песню, которая запомнится: это очевидные тексты, спетые очевидными певицами под очевидные аранжировки. По-настоящему хороших треков тут нет, зато и по-настоящему плохой только один. Если и есть жанр, по-настоящему достойный в 2021 году быть похороненным, — это хриплая мелодекламация с придыханием под фортепианные переливы. Если составители сборника нарочно поставили Ах Астахову в финале, чтобы остальная пластинка на фоне этих мучительных 70 секунд показалась не такой заурядной, то им почти удалось.

Все это было бы простительно, если бы в альбоме звучали тексты не первого ряда — но нет, альбом составлен как самая ленивая хрестоматия: «Реквием», «Двадцать первое. Ночь. Понедельник», лучшее, любимое и только для вас. В название трибьюта вынесены первые слова стихотворения «Многим»; хочется вспомнить заодно, как оно заканчивается: «Как хочет тень от тела отделиться,

Как хочет плоть с душою разлучиться,

Так я хочу теперь — забытой быть».

В общем, оставьте уже в покое Ахматову. Как велит мем с ее учеником, «Почитай уже другого поэта» — или хотя бы другие стихотворения.