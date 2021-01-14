Вышел трибьют «Сохрани мою речь навсегда» в честь юбилея Осипа Мандельштама

Российские и зарубежные музыканты выпустили трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. В него вошла 21 композиция, написанная на стихи поэта.

Послушать альбом можно в Apple Music, Spotify и на ютьюбе.

В трибьюте приняли участие Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Noize MC, Shortparis, «Порнофильмы», IOWA, Алина Орлова, Mgzavrebi, «Сансара», Александр Маноцков, Билли Новик & Петербургский джазовый актив, Zoloto и другие. На каждую песню будет снят клип — ролики будут выходить раз в неделю, начиная с 14 января.