Вышел трибьют «Сохрани мою речь навсегда» в честь юбилея Осипа Мандельштама

Российские и зарубежные музыканты выпустили трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. В него вошла 21 композиция, написанная на стихи поэта.
Послушать альбом можно в Apple Music, Spotify и на ютьюбе.
В трибьюте приняли участие Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Noize MC, Shortparis, «Порнофильмы», IOWA, Алина Орлова, Mgzavrebi, «Сансара», Александр Маноцков, Билли Новик & Петербургский джазовый актив, Zoloto и другие. На каждую песню будет снят клип — ролики будут выходить раз в неделю, начиная с 14 января.
Автором идеи выступил режиссер Рома Либеров, который ранее снял одноименный фильм-посвящение Мандельштаму.
Позже все участники сборника планируют провести концерт в Москве, на котором прозвучат композиции, вошедшие в пластинку. Выступление пройдет после окончания ограничений, связанных с пандемией коронавируса.