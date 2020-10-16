Музыканты из России, Украины и Беларуси записали трибьют группе «Мумий Тролль» «Карнавала. Нет. ХХ лет», посвященный 20-летию выхода альбома «Точно ртуть алоэ». «Афиша Daily» представляет видео, в котором Монеточка, Евгений Горбунов, МС Сенечка и другие рассказывают о том, как они все это записывали и за что любили и любят «Мумий Тролль»