Музыканты из России, Украины и Беларуси записали трибьют группе «Мумий Тролль» «Карнавала. Нет. ХХ лет», посвященный 20-летию выхода альбома «Точно ртуть алоэ». «Афиша Daily» представляет видео, в котором Монеточка, Евгений Горбунов, МС Сенечка и другие рассказывают о том, как они все это записывали и за что любили и любят «Мумий Тролль»
Альбом «Карнавала. Нет. XX лет» доступен практически на всех стриминговых платформах. Для полного погружения рекомендуем еще купить билет на VR-концерт группы, который пройдет 16 октября (но будет доступен онлайн еще три недели и VR-устройство не обязательно, хоть и улучшит погружение в процесс).