«ВКонтакте» выпустила трибьют-альбом «Я — голос ваш» в память об Анне Ахматовой. В сборник вошли 10 композиций, написанных на стихи знаменитой поэтессы.
В записи альбома приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, Polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, а также Ах Астахова.
Над проектом также работали фотограф Ксения Засецкая и команда Марины Рой: они отвечали за образы исполнительниц.
Название «Я — голос ваш» было выбрано по мотивам первых слов произведения «Многим», написанного Ахматовой в 1922 году. Релиз вышел 5 марта, спустя ровно 55 лет со дня смерти поэтессы.
Пластинка создавалась совместно с лейблом «Первое музыкальное». Сейчас сборник доступен только в разделе «Музыка» соцсети либо в приложении Boom. На других стриминговых площадках релиз можно будет послушать через месяц.