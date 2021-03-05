Мысль создать трибьют-альбом «Я — голос ваш» зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса «говорит» голосами современных исполнительниц, а ее творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали.



Александра Бостан Креативный продюсер «ВКонтакте»