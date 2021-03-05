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Вышел трибьют «Я — голос ваш» в память об Анне Ахматовой

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:01

«ВКонтакте» выпустила трибьют-альбом «Я — голос ваш» в память об Анне Ахматовой. В сборник вошли 10 композиций, написанных на стихи знаменитой поэтессы.

В записи альбома приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, Polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, а также Ах Астахова.

Над проектом также работали фотограф Ксения Засецкая и команда Марины Рой: они отвечали за образы исполнительниц.

Название «Я — голос ваш» было выбрано по мотивам первых слов произведения «Многим», написанного Ахматовой в 1922 году. Релиз вышел 5 марта, спустя ровно 55 лет со дня смерти поэтессы.

Мысль создать трибьют-альбом «Я — голос ваш» зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса «говорит» голосами современных исполнительниц, а ее творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали.
Александра Бостан
Креативный продюсер «ВКонтакте»

Пластинка создавалась совместно с лейблом «Первое музыкальное». Сейчас сборник доступен только в разделе «Музыка» соцсети либо в приложении Boom. На других стриминговых площадках релиз можно будет послушать через месяц.

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