18 сентября в Екатеринбурге прошла очередная «Уральская ночь музыки», где проходит смотр лучших местных музыкантов и заодно выступают большие неместные. В этот раз, несмотря на пандемию, шалость удалась. Съездивший на Урал Николай Овчинников рассказывает, почему такие мероприятия нужны и чем запомнилась эта Ural Music Night.

То, что шоукейсы очень нужны для развития индустрии, кажется, не нужно никому объяснять в 2020 году, но на всякий случай повторюсь. Без смотра перспективных новичков из определенного региона с участием экспертов из регионов с музыкальной культурой побогаче сцена никак не будет развиваться. В России это особенно важно не в Москве (где есть Moscow Music Week) и даже не в Петербурге (где нет, по-хорошему, ничего, и это позор), а в других регионах. Можно сколь угодно долго обсуждать формат Ural Music Night (выбор участников, логистика, человеческие пробки), но тот факт, что уже который год в Екатеринбурге люди всех гендеров и возрастов слушают самую разную музыку, от оголтелого панка до классики, которая вещает прямо с балкона местного театра, — уже сильно радует.

UMN ориентирована не только на интересующихся музыкой, экспертов индустрии и журналистов, но реально на всех. Поэтому, пока в заведении Syndrome выступают местные дрим-поп-фрешмены, на площадках побольше оказываются группы «Хлеб» и Oligarkh, а все действо завершает Елка. Для каких‑то шоукейсов это было бы нонсенсом (скажем, The Great Escape избегает крупных имен, а если они и есть, то за большие деньги), для каких‑то (например, Tallinn Music Week) это нормальная ситуация. Мне кажется, что это замечательно — приучасть людей вне зависимости от их культурного и социального бэкграунда слушать музыку в разных обстоятельствах.

Более крупного события, чем UMN, по части музыки за пределами Москвы не случилось из‑за пандемии (последним нестоличным фестивалем перед локдауном стал зимний филиал AFP в Сочи, и это уже как будто в другой жизни). Правда, фестиваль из‑за ограничений переехал с июня на сентябрь (и ночью было уже ниже +10, что жестоко для события, половина площадок которого находится на улицах), а в площадках были ограничения по посещаемости, но, кажется, это не было большой проблемы. Кроме того, из‑за пандемии лайнап поредел: некоторые группы по состоянию здоровья отказывались выступать буквально в последнюю минуту.

Но, несмотря на пандемию и холод, UMN состоялась, и как всегда под занавес хедлайнер и организаторы пели «Солнце Взойдет». По итогам шоукейсов и предшествовавшей им конференции у меня есть несколько замечаний и наблюдений.

Бодрая и быстрая гитарная музыка в 2020 году может быть страшно скучной. Какое‑то сокрушительно обескураживающее впечатление от группы «Промзона 96». При весьма добротном студийном материале — аккуратный гитарный дрим-поп в духе погрубевшей группы «Увула» — их концерт оказался скучным панк-действом в духе клуба «Ионотека» пятилетней давности.

Правильный форматный поп-рок в 2020 году может быть небезынтересным. В тот самый ДК железнодорожников я сбежал как раз от группы «Промзона 96» — и удивительным образом не пожалел. Особенно на группе «Море гор»: выглядят они скучно-прилично, играют миловидную музыку с гитарами и синтезаторами с ориентацией на все достижения софт-рока нулевых (Coldplay, Radiohead, разноликий электропоп и так далее) и при этом не выглядят убогими эпигонами, потому что у них на поверку оказалось несколько песен, за которые прямо хочется зацепиться.

Местная альтернативная сцена эндемична. Я никогда не был в Екатеринбурге и можете счесть это восторгом неофита, но все же. Когда я впервые посмотрел список участников фестиваля, то в очередной раз вспомнил о том, 1) в какой большой стране живу, 2) что местные сцены могут быть вполне самодостаточными и обходиться без поклонения Москве (важный недостаток петербургских музыкантов). Если бы группы «Витамин Юсъ» (сам не был, но по отзывам коллег, коим стоит доверять, — это какой‑то дикой энергетики арт-поп в духе «Звуков Му»), «Польза» (грузный стоунер) и Skookiny Deti (сокрушительная альтернатива с соуловой начинкой, секс и слезы) жили в Петербурге или столице, мы бы уже давно носились с ними. А так ни мы о них не знали, ни они — о нас. Но хочется надеяться, что ситуация изменится.