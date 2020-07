Работающий с «ГШ» и «Интуристом» саксофонист Сергей Храмцевич выпустил дебютный сольный альбом под вывеской The RIG. Николай Овчинников объясняет, в чем его главное достоинство.

Сегодня группа «ГШ» выпустила альбом «Гибкий график». О нем мы поговорим еще отдельно, но пока послушайте песню «Неустойчивый объект» с него. Слышите эту неуютную духовую партию? Это саксофон Сергея Храмцевича. Он постоянно записывается и с «ГШ», и с «Интуристом», его можно услышать на дебютном альбоме безумной психоделической группы The Omy. Саксофон Храмцевича там — такой же источник грува, как барабаны и бас.

Однако на дебютном альбоме его группы The RIG (то есть «Russian Improv Group») этого нет. Саксофон здесь занял место вокалиста у микрофона. Он то плачет, то ехидно смеется, то протяжно воет, то кричит. Вместе с ним пышет эмоциями альт Алины Петровой. На этом дуэте — духовые/смычковые, мужское/женское — и строится альбом «Free at Three».

Это неистовый джаз, перекошенные инструменталы, музыка вроде бы неуютная, но при том сохраняющая концентрацию и потому не превращающаяся в разнузданный балаган. Я часто использую эпитет «нервная» применительно к музыке. Вот в случае с The RIG это идеальное описание. «Free at Three» — это напряженный, суетливый человек на грани срыва, который себя чудом удерживает от вроде бы неизбежного финала. При этом момент непокоя сменяются практически глянцевым уютом. В какие‑то моменты The RIG увлекаются миловидным фоновым афробитом, только в суровом, северном изводе.

Еще одно важное достоинство «Free At Three» — это идеальная точка входа для тех, кто ничего не понимает ни в импровизационной музыке, ни в современных околоджазовых играх, но боится сложностей. Да, The RIG будто разбегаются в разные стороны, кричат, шуршат, спешат и не дают уснуть, однако даже в самые дикие моменты они сохраняют нужный градус спокойствия. Тут не страшно, проходите, присаживайтесь.