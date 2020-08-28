На Moscow Music Week, которая начнется 2 сентября, будет шоукейс «Афиши Daily», посвященный новой поп-музыке. Рассказываем, кто там будет выступать и почему именно они.
Во-первых, что касается личных предпочтений редактора. Они, безусловно, есть. Более того, два артиста из четырех уже засветились на нашем недавнем саммите. Но дело не только в симпатии к конкретным музыкантам. Это тот случай, когда ты четко знаешь, что эти песни не просто как‑то совпадают с твоим мироощущением, но и могут совпасть с мыслями куда большего числа людей. Немного по-ученически объясняюсь, но других слов тут не подобрать.
Во-вторых, что касается «Нового попа». Почему именно «Новый поп»? Кажется, именно эта музыка, так или иначе замешанная на традиционных мелодиях с радиостанций пяти- и десятилетней давности, сейчас кажется наиболее важной. Кажется, именно эти люди лучше всего усваивают и выплескивают дух времени. Они напоминают, что прекраснодушные порывы неизбежных перемен невозможны без метаморфоз личных. Это, можно сказать, наша позитивная программа несмотря ни на что. Если новые грустные фиксируют внутренние неприятности, то вот эти люди пытаются как‑то их преодолеть. И если у них получается, то и у нас получится. А если не получится, то поедем на дачу на пятой передаче, как поет один из наших героев.
Алмо
На саммите Алексей Мокроусов показал, что может упаковывать свою околотанцевальную музыку хоть в акустику, хоть в приятнейший пляжный хип-хоп. Но главное — интровертская природа этих песен, вроде бы заготовленных для больших площадок, остается.
Лютик
Москвичка Александра Москалец умело совмещает новую акустику и поп нулевых. Ее последний альбом «Банши» — идеальный пример новой поп-музыки, которая не стесняется ни ранимости, ни интимности. А песня «Сатана всегда будет с тобой (СВБСТ)» — гимн всех усталых людей среднего возраста, которые загнались.
Луни Ана
Бедрум-поп, только с ударением на первое слово. В анамнезе: мечтательные мелодии в духе Mazzy Star, грошовый электропоп о разбитом сердце, туманный хип-хоп о снах и для снов. Нежность в терминальной стадии.
Tihotiho
Выходцы с дорновской «Мастерской». Соответственно, играют бодрейший поп для выходных с фанковой основой. И делают это так лихо, что не думаешь о чужеземных ориентирах и легковесности и легкомысленности. Всем бы так.
Шоукейс состоится 5 сентября в Powerhouse. Музыка заиграет в 19.00, но лучше прийти пораньше.