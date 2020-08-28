Во-первых, что касается личных предпочтений редактора. Они, безусловно, есть. Более того, два артиста из четырех уже засветились на нашем недавнем саммите. Но дело не только в симпатии к конкретным музыкантам. Это тот случай, когда ты четко знаешь, что эти песни не просто как‑то совпадают с твоим мироощущением, но и могут совпасть с мыслями куда большего числа людей. Немного по-ученически объясняюсь, но других слов тут не подобрать.

Во-вторых, что касается «Нового попа». Почему именно «Новый поп»? Кажется, именно эта музыка, так или иначе замешанная на традиционных мелодиях с радиостанций пяти- и десятилетней давности, сейчас кажется наиболее важной. Кажется, именно эти люди лучше всего усваивают и выплескивают дух времени. Они напоминают, что прекраснодушные порывы неизбежных перемен невозможны без метаморфоз личных. Это, можно сказать, наша позитивная программа несмотря ни на что. Если новые грустные фиксируют внутренние неприятности, то вот эти люди пытаются как‑то их преодолеть. И если у них получается, то и у нас получится. А если не получится, то поедем на дачу на пятой передаче, как поет один из наших героев.