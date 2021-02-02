Январь обычно оказывается месяцем в целом мертвым по части релизов, но богатым на какие‑то интересные неожиданности. В этом году не было и неожиданностей (впрочем, для 2021-го это даже неплохо, согласитесь). Вот главное пунктиром. Ни Shame, ни Viagra Boys не помогли брекзит-року выйти из тупика (зато мы написали про это много разных колонок: таких и таких, например). Группа Weezer научилась с закрытыми глазами играть в иронию (с переменным успехом). Madlib в компании Four Tet записал хорошую пластинку-посвящение своему прошлому, когда альтернативный хип-хоп был действительно велик. Группа Mogwai все еще может записывать песни, которые не утомляют на первом же пропущенном через примочки аккорде. Архивов Дэвида Боуи хватит еще надолго. GSPD — все еще самый недооцененный критикой поп-артист (кстати, почитайте наше с ним интервью). На русском все еще выходит куча интересных песен. Некоторые из них есть в этих плейлистах.

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